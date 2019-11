Vanvittigt drama mellem legender: Må jeg myrde ham?

Den ene var blandt sit lands mest scorende spillere, den anden kendt som keeperen, der selv scorede masser af mål.

De to sydamerikaneres skæbne skulle flettes sammen på dramatisk vis.

Colombianske Faustino Asprilla hævder i en ny dokumentar, som sendes på colombiansk tv, at han måtte overbevise en skydegal landsmand om, at han ikke skulle slå paraguayanske Jose Luis Chilavert ihjel. Det fortæller Reuters.

De to fodboldstjerne havde været oppe at toppes i en VM-kvalifikationskamp kvalifikationskamp i 1997, men altså ikke nok til, at Asprilla ville modstanderkeeperen til livs. Heldigvis da.

Manden med det uhyggelige tilbud ringede til angriberen på hotelværelset efter Colombias 2-1-nederlag. I det opgør blev både Chilavert og Asprilla smidt ud for deres kontrovers.

Asprilla langede ud efter Chilavert i den berømte kamp. Foto: Danny Gomez/Ritzau Scanpix

Manden i telefonen spurgte, om han måtte slå målmanden i hjel.

- Hvad? Er du sindssyg? Du kommer til at smadre colombiansk fodbold. Det kan du ikke gøre. Nej, nej, nej, nej. Hvad der sker på banen, bliver på banen, husker Asprilla han sagde til manden.

Asprilla er i dag 50 år gammel og nåede i sin karriere at repræsentere klubber som Parma og Newcastle.

Episoden sætter en tyk streg under, hvor alvorlig situationen kan være i det sydamerikanske land. Der har også været flere historier om stærke bånd mellem fodbolden og narkobosser som Pablo Escobar, der var meget involveret i fodbold i 90'erne.

Mange husker nok også, hvordan forsvarsspilleren Andres Escobar måtte lade livet efter et selvmål ved VM i 1994. Han blev skudt foran bar som straf for målet, der forårsagede VM-exitet.

Manden, der tilbød at dræbe Chilavert, døde i et narko-relateret skyderi 2004.