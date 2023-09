Vanvittigt milliardbud: Nu får stjerne fri

Mohamed Salah rejser ikke til Egypten med landsholdet. Han bliver i England for at tage en beslutning om sin fremtid

I omegnen af 1,74 milliarder danske kroner.

Det er den vanvittige sum penge, som Al-Ittihad er parate til at sende til Liverpool for at få Mohamed Salah den anden vej.

Og da transfervinduet i Saudi-Arabien først lukker 7. september, kan en handel stadig nå at blive en realitet.

Derfor rejser Mohamed Salah heller ikke til Egypten for at mødes med sine landsholdskammerater i den kommende uge.

Den 31-årige stjerne bliver i England for at være tilgængelig for alle samtaler, der handler om hans fremtid.

Foto: Lindsey Parnaby/Ritzau Scanpix

Sådan lyder det fra flere medier i England - eksempelvis Daily Mail.

Dermed misser Mohamed Salah Egyptens vigtige kvalifikationskamp til African Cup of Nations mod Etiopien i næste uge.

Han støder dog til nationen inden 12. september, hvor Tunesien venter i en venskabskamp.

Hvis Mohamed Salah ender med at skifte England ud med Saudi-Arabien, vil transferen på svimlende 1,74 milliarder danske kroner være den største i fodboldens historie.

Indtil videre har Jürgen Klopp og Liverpool afvist, at storklubben sælger deres største stjerne, men det kan ikke afvises endnu, at hovedpersonen tvinger et skifte igennem.

I skrivende stund løber angriberens aftale med klubben fra Anfield frem til sommeren 2025.