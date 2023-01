Vanvittigt Ronaldo-show

Hvis der var én, der havde været på overarbejde forud for den officielle præsentation af Cristiano Ronaldo i Al Nassr, må det have været lysmanden.

Den fik på alle tangenter - farvestrålende lyskegler, roterende lamper og epilepsifremkaldende lysglimt, der kunne have været en Lady Gaga-koncert værdig.

Klokken lidt over 17 udbrød der stor jubel blandt tilskuerne, da en lille kortege officielt udseende biler ankom foran stadion.

Ud af den ene trådte Cristiano Ronaldo, flankeret af klubbens præsident, Musalli Al-Muammar.

Først var det dog tid til pressemøde i stadionlokalerne.

Dagens mand i skysovs ankommer til den fornemme præsentation. Foto: Ahmed Yosri

Cristiano Ronaldo er stolt af at skulle repræsentere Al Nassr. Foto: Ahmed Yosri/Ritzau Scanpix

- Vi har det godt her. Det saudiske folk har været søde mod mig og min familie. Jeg er stolt af at have taget denne beslutning, sagde Ronaldo.

- I Europa er arbejdet gjort. Jeg har vundet alt. Nu er der en ny udfordring i Asien, og jeg er glad for, at Al Nassr har givet mig denne mulighed.

Annonce:

Han afslørede også, at fremtidsmulighederne havde stået i kø.

- Mange klubber i Brasilien, Australien, USA, selv i Portugal, prøvede at skrive under med mig. Men jeg gav mit ord til denne klub.

Klubbens træner, Rudi Garcia, var også til stede på pressemødet. Foto: Ahmed Yosri/Ritzau Scanpix

Efter pressemødet mødtes Ronaldo med sine nye holdkammerater i omklædningsrummet.

Stemningen var i top, og kort efter skruede lysmanden atter op for showet, da Ronaldo iført sin nye holdtrøje gik på banen - selvfølgelig omringet af meterhøje kegler af ild og festfyrværkeri.

- Jeg vil gøre folk glade. Det er mit største mål, sagde han på banen.

Og ud fra det efterfølgende jubelbrøl at dømme er den målsætning allerede lykkedes.