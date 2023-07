Var det en fejl? Afslører vild tatovering

Det var meningen, han bare ville blære sig.

34-årige Mesut Özil er stoppet som professionel fodboldspiller, men han står stadig knivskarpt. Fysisk i hvert fald.

Det vidner billeder fra træningslokalerne om.

Billeder taget af hans personlige træner, Alper Aksaç. De to hiver op i trøjerne og blotter maveregionen, så beskueren kan se nogle vældige muskler.

Aksaç skriver på Instagram, at det er resultatet af to ugers hårdt feriearbejde, meeen det har vist taget lidt længere tid.

- Hvis du tror, at vi skal have t-shirts på næste sommer, tager du fejl, kommer det dejligt anti-jantelovs-agtigt på den der frisk-fyrs-agtige facon, hvor man lige kan se for sig, at nu skal de gæve svende altså på stranden og købe sig en iskage.

Den lille, grå ulv

Men havde de troet, det bare var lir og lækkerier alt sammen, så havde de glemt andre menneskers meninger. Og når den mest kendte af de to samtidig flasher en tatovering på brystet, hvilket måske var meningen, måske ikke, så sker der ting og sager.

For der står en lille, grå ulv på den venstre brystmuskel af tyskeren.

Mesut Özils største øjeblik som fodboldspiller: Da han og det tyske landshold vandt VM i 2014. Foto: Sebastian El-Saq/AP/Ritzau Scanpix

Den hyler, og det er meget tydeligt for dem, der ved noget om det, at der er tale om en i Tyrkiet berømt ulv. Den er selve symbolet på de grå ulve i landet - en højreorienteret, paramilitær organisation og politisk bevægelse.

Fodboldstjernen har ikke selv udtalt sig om tatoveringen eller en eventuel tilknytning til de grå ulve, men det behøver han sådan set heller ikke. Internettet og folkedomstolen har allerede delt og kommenteret. Og når man ligefrem lader sig tatovere...Det er trods alt mere markant end at stå nede på hjørnet og sige et eller andet dumt.

Var med til bryllup

Hvad der dog er velkendt er Özils politiske interesse. Han er stor tilhænger af præsident Recep Tayyip Erdoğan, der i foråret blev genvalgt - med Özil blandt de nærmest til at lykønske.

Den tyrkiske præsident og frue med til Mesut Özils bryllup i 2019. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Mesut Özil er tysker og født i Gelsenkirchen i 1988. Han forældre er tyrkiske gæstearbejdere, og han har alle dage næret et varmt forhold til Tyrkiet. Venskabet med Erdoğan har været velkendt i årevis, og præsidenten var blandt gæsterne til Özils bryllup i 2019.

De grå ulve er til stede i mange europæiske lande og regnes som den største af de højreorienterede, ekstremistiske organisationer i Tyskland. Så sent som i november 2020 blev de forbudt i Frankrig, da de blev kædet sammen med både politisk motiverede overfald samt hadefulde taler. Året efter var der røster i Europaparlementet, der ville have organisationen stemplet som en terrororganisation.