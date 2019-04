Varsler gigantisk storklub-transfer: Teenage-komet vælter sig i succes

Benficas stjerneskud João Félix har fået Europas storklubber til at spærre øjnene op, og kan tilsyneladende vælge og vrage blandt tilbuddene til sommer

João Félix er en portugisisk teenager, der efter alt at dømme får en af Europas topklubber til at smide i omegnen af en milliard kroner på bordet, når transfer-vinduet åbner til sommer.

En exceptionel debut-sæson, senest illustreret da teenageren mandag scorede to gange i 6-0 sejren mod Maritimo, har fået produktionen af mundvand til at løbe over hos en lang række af giganterne i toppen af fodboldverdenen.

De savlende kæmper, og resten af fodboldfolket, blev i særlig grad gjort opmærksomme på den unge mands evner, da han indtog grønsværen sammen med holdkammeraterne i Benfica til deres første møde med Frankfurt i Europa Leagues Kvartfinaler.

Se også: Stortalent skrev historie: - Han er så vanvittigt god

Portugiserne vandt kampen 4-2, og stjernefrøet var her, der og alle vegne. Tre scoringer og en assist gjorde Félix til kampens ubestridte højdepunkt, og skød samtidig kapløbet om hans underskrift i gang for alvor.

Et kapløb, der ifølge den evigt roterende og altid sultne rygtemølle blandt andre står mellem prominente navne som Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Bayern Munchen, Barcelona og Juventus.

Om den unge mand ender hos Guardiola i Manchester, under landsmanden Ronaldos vinger i Juventus eller et helt tredje sted, bliver vi formentlig klogere på indenfor de næste måneder.

Trods en blændende præstation i første kvartfinale-kamp, kunne Joao Felix ikke forhindre et samlet nederlag mod Frankfurt. Foto: Arne Dedert/Ritzau Scanpix

Men vejen til stjernestatus, og frit valg på alle hylder, var ikke så åbenlys for bare få år tilbage.

Da João Félix var 15 år gammel var han på kontrakt hos FC Porto. Her blev han vejet og fundet for let og fik derfor ophævet sin aftale.

Den beslutning sendte ham i hænderne på rivalerne fra Benfica, som stod klar med åbne arme.

Og mens de efter alt at dømme snart kan skåle i champagne i Benfica, så har beslutningstagerne i FC Porto formentlig drukket en kvaje-bajer eller to siden teenagerens gennembrud.

18 mål og 9 assist i sæsonen indtil videre er ganske imponerende for en spiller, der i statur og spillestil henleder tankerne på brasilianske Kaka, og som ligeledes befinder sig mest naturligt i en 10'er rolle.

På Benficas førstehold blev han dog i første omgang primært brugt i venstre side af angrebskæden i en 4-3-3, hvor han kunne trække ind i banen og bruge sin foretrukne højrefod.

Da Bruno Lage overtog træner-tøjlerne i januar, ændrede han formationen til en 4-4-2, og João Félix fik pladsen som en af de to forreste, hvilket blot har fået teenage-sensationen til at præstere endnu bedre.

Det var på denne position, som dybdeliggende angriber bag Rafa Silva, at Frankfurt blev sat til vægs af den unge portugiser.

Så det er en alsidig ung herre, som efter alt at dømme får en af de europæiske giganter til at hive den store tegnedreng op af lommen til sommer.

Om destinationen så ligger i Spanien, England eller Tyskland er, som det ser ud i øjeblikket, en beslutning, der først og fremmest hviler i hænderne på João Félix.

