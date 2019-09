Verdensmester uden en trevl: Stolt af min røv

Syv store slutrunder og to verdensmesterskaber har Kelley O'Hara på cv'et.

Den 31-årige amerikaner er en fighter, som få kan måle sig med, så det huede hende ikke ligefrem, da hun måtte udgå af sommerens VM-finale med en hjernerystelse.

Måneden efter kom hun til skade med anklen, men det stoppede hende ikke fra at holde sin aftale med ESPN. Den amerikanske mediegigant ville have hende med i det årlige Body Issue, hvor nogle af de største sportsstjerne optræder uden tøj for at vise, at 'alle kroppe har deres egen historie'.

ESPN-redaktøren Rachel Ullrich fortæller, at VM-profilen mødte op til fotoshoot iført en ortopædisk støvle, der skulle stabilisere anklen.

.@kelleymohara showed up to her Body shoot in a damn BOOT and still killed it. Absolute legend. https://t.co/13qS5ezF9d — Rachel Ullrich (@rachelullrich) September 3, 2019

O'Hara blev spurgt om, hvilken kropsdel hun var mest stolt af.

- Min numse. Det er den vigtigste kropsdel i vores sport, for det er der man får sin kraft til at sprinte. Jeg har arbejdet hårdt for at blive stærkere, fordi jeg har kæmpet meget med skader, og jeg har haft fokus på at opbygge muskelmasse.

- Min numse er blevet en smule større de sidste par år, så det går nok, siger hun med et grin ifølge ESPN.

Two-time World Cup winner Kelley O'Hara isn't going to apologize for the USWNT being labeled as "arrogant." https://t.co/TXl6hgdacd pic.twitter.com/5GXkORIQ0U — espnW (@espnW) September 3, 2019

- Jeg har ikke altid elsket min krop. Eller, jeg har altid sat pris på den, men som teeanger, når man går gennem puberteten og den slags, så ser man i bladene og tænker 'Åh, jeg vil have den timeglasfigur, hvorfor ser min krop ikke sådan ud.

- Som jeg er blevet ældre og blevet mere tilpas i min krop, er det gået op for mig, at det her, hvad jeg fik af Gud, og det må man arbejde med. Nu er jeg virkelig stolt af min krop. Jeg elsker den måde, jeg ser ud, og jeg er stolt af det, jeg har gjort for at se sådan her ud.

O'Hara er gået stille med dørene omkring hendes seksualitet, men efter VM-triumfen i Frankrig denne sommer løb hun ud for at kysse sin kvindelige kæreste, som var på tribunen.

