Viborg er færdig i Europa

Et nyt nederlag til West Ham i Conference League, denne gang 0-3, sender Viborg helt ud af de europæiske turneringer

Det var næsten som at genlæse manuskriptet til en Disney-film... en af de gamle fyldt med alle klichéerne, som Askepot.

Viborg dansede af i Europa mod West Ham. Kjolen blev forvandlet til støv og kareten blev til et græskar.

Tilbage står den efterladte sko, som udgøres af erfaringerne fra eliminationen af Suduva og B36 og to flotte opgør mod West Ham, hvor de grønblusede fik prygl.

Altså på mange af de der ligegyldige parametre registrerede Viborg da moralske sejre.

Opbakningen i London var overvældende.

Og den ukuelige fodboldkærlighed i Viborg viste sig atter fra den smukke side, da hele... bogstaveligt HELE stadion trodsigt gjaldede 'Kom så Viborg. Nu skal vi sejre,' da spillerne gik på græsset.

Annonce:

Der, hvor det talte - på græsset, var der imidlertid kun én Viborg-spiller, der sådan for alvor kunne få gæsternes manager David Moyes til at løfte et øjenbryn på sidelinjen.

Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Hurtige, stærke Jay-Roy Grot var alene om at give West Ham lidt at tænke på.

Ibrahim Said ville muligvis gerne hævne det visum-nøl, der kostede ham kampen i London, men den vævre Viborg-kant kom aldrig til sin ret.

Og sådan kunne man sidde og kigge rundt på en flok Viborg-spillere, der konstant lige skulle have en ekstra berøring på kuglen, så West Ham ikke kom til at svede.

Efter 3-1 i London stod det allerede skrevet i forordet til kampen, at Viborgs rolle var udspillet.

Unødigt pessimistisk... Nej, hamrende realistisk.

På bænken for West Ham sad såmænd både Michael Antonio og kattepineren Kurt Zouma. Begge med en årsløn omkring 50 mio. kr.

Det er det samme, som Viborg omsætter på et år.

Den afgrund til forskel blev man aldrig i tvivl om.

West Ham havde hele tiden lige et ekstra gear. Lidt mere overskud.

Annonce:

Og de to første scoringer faldt nærmest på samme tidspunkter som i London. Først Gianluca Scamacca til 1-0 midt i første halvleg og kort efter pausen Said Benrahma til 2-0.

Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Men bemærkelsesværdigt var det, at det var først der... efter 50 minutter, at Viborg begyndte at give slip på dyderne.

12 kampe på fem uger... og først da eventyret i Europa klingede af, så droppede de grønblusede for en stund de fremadrettede pasninger.

Det blev overlevelse og et langt længselsfuldt blik mod sidste fløjt.

Men kun et kvarters tid... så fandt stilsikre Viborg kombinationerne frem igen. Der havde West Ham gjort det til 3-0.

Viborg forlod Europa til klapsalver fra et fyldt stadion. Tro mod sin spillestil.

Og på en facon så det er svært at se dem have andet end en helvedes masse selvtillid med til Lyngby-kampen på søndag.