Vigtigt mål for Harder og Chelsea

Pernille Harder drømmer om at vinde Champions League med Chelsea, og det er stadig muligt.

Chelsea tabte søndag den første semifinale knebent med 1-2 på udebane til Bayern München. Dermed er det stadig åbent før returkampen om en uge i London.

Pernille Harder, som inden denne sæson skiftede fra Wolfsburg til Chelsea, startede inde helt i front for gæsterne.

Det lykkedes ikke den danske landsholdsstjerne at få scoret i kampen, og hun blev tildelt et gult kort efter lidt over en halv time.

Andre spillere havde bedre held med at ramme netmaskerne.

Dansk indskiftning for Bayern

Den tyske midtbanespiller Sydney Lohmann bragte Bayern foran 1-0 efter 23 minutter.

Det var også en tysker, der scorede det næste mål. Men heldigvis for Chelsea var det holdets egen angriber Melanie Leupolz, der udlignede til 1-1 for London-klubben ti minutter senere.

Efter 57 minutter scorede den svenske forsvarsspiller Hanna Glas til slutresultatet 2-1 for Bayern München.

20 minutter før tid blev Harder skiftet ud, og der blev ikke scoret yderligere i kampen.

Simon Boye i en tidligere landskamp for Danmark. Arkivfoto: Jens Dresling

Simone Boye Sørensen fik også lidt spilletid, da hun blev skiftet ind i overtiden for Bayern München.

I den anden semifinale spillede Paris Saint-Germain 1-1 på hjemmebane mod Barcelona.

I den kamp blev angriberen Nadia Nadim skiftet ind for PSG med et kvarter tilbage, da det allerede stod 1-1.

Signe Bruun sad på bænken i hele kampen for pariserne, der stadig har en mulighed for at gå videre. Der er returkamp i Barcelona på søndag.