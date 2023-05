Viktor Fischer skrider fra interview: - Hvad skal jeg sige?

AIK-danskeren ville ikke finde sig i at blive anklaget for at fake en skade

AIK Stockholm har langt fra fået den start på sæsonen, som de havde håbet.

Søndag måtte hovedstadsklubben indkassere endnu et nederlag, da de tabte til topholdet Malmö FF.

Viktor Fischer, der slår sine folder i AIK Stockholm, måtte udgå kort før pausen med, hvad der lignede, en lyskeskade.

- Jeg havde ondt i lysken og kunne ikke fortsætte, lød forklaringen fra danskeren efter kampen i et interview med Aftonbladet.

Men det var ikke alle, der troede på, at Viktor Fischer rent faktisk var skadet.

Den tidligere AIK-profil Martin Mutumba røg til tasterne på Twitter, hvor han beskyldte Viktor Fischer for at fake en skade for at slippe for at spille videre.

Da intervieweren spurgte Viktor Fischer ind til tweetet, blev han tydeligt irriteret.

- Hvad skal jeg sige? Selvfølgelig var jeg skadet.

- Jeg svarer ikke på de der Twitter-spørgsmål, sagde Viktor Fischer, inden han skred fra interviewet.

Det er ikke første gang i sæsonen, at den tidligere FCK-profil skaber overskrifter i det svenske.

I sidste måned luftede han offentligt sin utilfredshed med manglende spilletid.

- Det er, hvad det er. Det er ikke mig, der træffer beslutningerne, så jeg er nødt til at håndtere det på den bedst mulige måde.

- Jeg synes, det er ret åbenlyst, at jeg burde spille, ja, sagde han ifølge Expressen.