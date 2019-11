Vil af med dansker efter bare et halvt år

I sommer skiftede den danske midtbanespiller Younes Namli til den russiske storklub FK Krasnodar, og det tidligere AB-talent underskrev en kontrakt frem til sommeren 2023.

Efter kun et halvt år i klubben vil FK Krasnodar dog af med danskeren. Det skriver det store russiske sportsmedie Championat.

25-årige Younes Namli fik masser af spilletid i den russiske klub i begyndelsen af sæsonen, men stille og roligt er han gledet ud på bænken. Så sent som torsdag aften så Younes Namli alle 90 minutter fra sidelinjen, da FK Krasnodar besejrede Trabzonspor med 3-1 i Europa League-gruppespillet.

I alt har Younes Nami fået spilletid i 16 kampe for FK Krasnodar, hvilket trods alt må siges at være en del, men ifølge det russiske medie er danskeren én af fire spillere, der har fået besked på, at de kan forlade klubben. De tre øvrige er den brasilianske midtbanespiller Kaio Pantaleao, islændingen Jon Gudni Fjoluson og Cristian Ramirez fra Ecuador.

Younes Namli tog fra AB til Heerenveen i 2015, og han har desuden tørnet ud for PEC Zwolle i den hollandske liga.

FK Krasnodar er på fjerdepladsen i den russiske liga.

