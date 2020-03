Vil hjælpe Ronaldinho ud af spjældet

Det kører ikke for Ronaldinho i øjeblikket.

Forleden blev han anholdt for at rejse ind i Paraguay med falsk pas, og sagen er langt fra slut for Barça-legenden, der lige nu er varetægtsfængslet sammen med sin bror.

Myndighederne har to gange afvist Ronaldinhos appel om at blive løsladt mod kaution, og derfor skal han for retten.

Den brasilianske legende var rejst til Paraguay med invitation fra en kasinoeejer og havde planer om at deltage i et velgørenhedsarrangement og lancere sin bog 'Genius of Life'.

Man plejer at sige, at det er i nøden, man skal kende sine venner, og den parole lever den tidligere Lionel Messi ganske vist op til.

De to har været tætte lige siden Messi kom til Barcelona, hvor Ronaldinho tog ham under fodbold-vingerne.

Nu betaler den lille argentiner altså tilbage med en hastig undsættelsesaktion: fire advokater til en værdi af 4 millioner dollars, som altså skal få Ronaldinho ud af brummen.

Selvom Ronaldinho er bag tremmer, stækker det ikke hans brillante evner som boldspiller - tværtimod. I fængslet er der blevet afholdt den årlige futsal-turnering, og her lavede Ronaldinho naturligvis lækkerier.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Han scorede fem ud af 11 mål, og dermed sørgede den tidligere superstjerne for, at der blev indkasseret et trofæ til resten af de indsatte.

Den kommende tirsdag skal Ronaldinho for retten. Lionel Messi er selvfølgelig med på en kigger.

