Vil købe flere klubber

For nylig stoppede Rasmus Ankersen som bestyrelsesformand i FC Midtjylland og sportsdirektør i Brentford for selv at blive klubejer.

Sammen med sin danske forretningspartner Henrik Juel Kraft og den serbiske rigmand Dragan Solak dannede han firmaet Sport Republic, som købte Premier League-klubben Southampton i startet af 2022.

Men det er slet ikke slut med at købe fodboldklubber. Det fortæller Ankersen i et interview med Herning Folkeblad.

- Idéen er, at vi skal være en 'multiple club group', så vi skal ud at opkøbe et par klubber mere inden for de næste seks måneder. Så må vi se, hvornår vi er fuldt udbygget som gruppe, siger Rasmus Ankersen til avisen.

Man har set eksempelvis Manchester Citys ejere opkøbe flere klubber andre steder i verden og på den måde forsøge at skabe synergieffekt mellem klubberne.

Den 38-årige herningenser Rasmus Ankersen har planer om, at de klubber, Sport Republic samler under samme ejerparaply, gennem blandt andet akademier skal drage stor fordel af hinanden.

- Det skal være noget, hvor vi følger spillernes veje fra akademierne i Afrika eller Brasilien og helt op til de højeste ligaer i verden.

- Tanken er, at vi kan bygge en sti, hvor klubberne får gensidige fordele ud af forbindelsen til hinanden, forklarer Ankersen til Herning Folkeblad.

Han var på visit hos FCM til søndagens kamp mod AaB, hvor han blev hyldet for sine otte år som formand i den midtjyske klub. Det kvitterede klubben for ved at tildele ham et æresmedlemskab.

