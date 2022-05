Vild anklage: Brugte dommere som prostituerede

'Du bliver nødt til at have sex med ansatte i FIFA.'

Sådan lyder overskriften fra det norske medie Josimar, der forsøger at belyse en lang årrække med seksuelle krænkelser af kvinder i særligt Haitis fodboldforbund.

Historien starter hos Ronald Gutiérrez, da han tidligere er blevet beskyldt for at true kvindelige dommere til at udføre seksuelle ydelser for at få internationale dommeropgaver efterfølgende. FIFA har ikke valgt at suspendere ham, og indtil for ganske nylig var han direktør for dommerudviklingen i FIFA.

- På intet tidspunkt, på ingen måde, rapporterede de til mig, at mit navn var involveret i nogen undersøgelser af uregelmæssigheder, mens jeg havde stillingen, siger Ronald Gutiérrez til Josimar.

Han indstillede sin egen dommergerning i starten af 00'erne, og har siden været ansat i Concacaf, sportsorganisation for nationale fodboldforbund i Nordamerika, Mellemamerika og Caribien, og dommerudvikler i FIFA.

Han har rejst i flere Concacaf-lande, og det har længe været en offentlig hemmelig på Haiti, at han har udnyttet kvinder, og han var ikke den eneste til at gøre det i landet, siger en talsperson fra Haitis fodboldforbund til Josimar.

Ronald Gutiérrez er gode venner med Rosnick Grant, der var præsident for CONA (Haitis dommerkomité, red.), som sidenhen er blevet bandlyst på livstid af FIFA for seksuelle overtrædelser, og han har ikke bare udnyttet kvindeligt ansatte, han skaffede dem også til blandt andre folk som Gutiérrez.

Den forhenværende præsident for Haitis fodboldforbund Yves Jean-Bart er også blevet bandlyst på livsstid, mens hans kollegaer Yvette Felix og Nella Joseph er bandlyst i henholdsvis fem og ti år.

Med andre ord er det et gennemgående problem, som har stået på i årevis, hvilket Ernso Laurence, tidligere anfører for Haiti og nuværende præsident for Haitis Spillerforening, bekræfter overfor Josimar.

Rosnick Grant tilbød endda FIFA- og Concacaf-delegerede at få kvindelige dommere til at overnatte hos dem, når de besøgte Haiti.

- Han brugte dommerne som prostituerede. Han fortalte dem, at de skulle overnatte på hotellerne, som de boede på, siger flere forskellige ansatte til Josimar.

På den måde fik de kvindelige dommere lov til at dømme forskellige kampe, selvom de ikke bestod de fysiske krav. En simpel opringning fra Ronald Gutiérrez til CONA sikrede dem jobbet.

Manden selv benægter at have gjort noget forkert, men hans sag er igang med at blive undersøgt nærmere, siger en talsperson fra FIFA til Josimar.

- Med hensyn til Mr. Gutiérrez, så kan vi bekræfte, at FIFA's etiske udvalg kigger på sagen lige nu. Derudover vil vi ikke komme med yderligere udtalelser på nuværende tidspunkt.

Ronald Gutiérrez har ikke arbejdet for Concacaf i mere end et år ifølge organisationen, men han har alligevel været på Puerto Rico og Den Dominikanske Republik til officielle kurser sidste år. Siden januar han han heller ikke været ansat hos FIFA, da de ifølge ham selv, ønskede nye og yngre kræfter.