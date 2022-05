Vildt guldbillede: Danske Andreas i centrum

I det nordøstlige Tyrkiet blev Andreas Cornelius lørdag aften gjort udødelig.

Den danske angrebsstjerne scorede endnu engang for Trabzonspor og var med til at sikre dem deres første tyrkiske mesterskab i 38 år efter 2-2 mod Antalyaspor.

Cornelius kom med sit mål efter bare tre minutter op på 15 sæsontræffere i ligaen og ligger derfor side om side med to konkurrenter på topscorerlisten.

I det øjeblik, hvor kampen blev fløjtet af, løb mange tusinde fans ind på banen.

I midten af det hele stod danske Andreas. Ja, han var godt nok taget ud få minutter forinden, men de mange fans ville naturligvis have fat i deres helt.

- Jeg har kun en ting at sige: Trabzonspor er mestre, lød det fra 29-årige Cornelius ifølge det tyrkiske medie Fanatik.

Kort efter guldkampen kom der flere ord fra den danske skarpetter.

- Det er vidunderlige følelser, som er svære at beskrive. Det har været en lang rejse. Vi sagde til hinanden, at vi ville være mestre, når sæsonen begyndte. Vi nåede det mål. Vi er meget glade.

På holdbilledet fra omklædningsrummet efter kampen står Cornelius med knyttede næve og et kæmpe smil.

Ekstra Bladet talte tidligere på ugen med landsholdsangriberen. Her fortalte han om, hvordan holdet blev modtaget, efter de var kommet hjem fra en udesejr og havde sikret sig første matchbold.

- Da vi landede klokken to, kunne vi først være hjemme klokken fire, fordi det tog to timer at komme hjem fra lufthavnen, fordi der var så mange glade og festende fans, der blokerede for bussen hele vejen fra lufthavnen og ud til træningsbanen.

- Det tog to timer, før jeg kom hjem – normalt tager den tur ti minutter.

Allerede i seneste runde blev sejren fejret, som var mesterskabet i hus.

