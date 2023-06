Vildt skifte på plads

Karim Benzema kommer til at skrive under med den saudiarabiske storklub Al-Ittihad. Han mangler blot de sidste detaljer, før skiftet er på plads

Endnu en europæisk fodboldstjerne skifter til den saudiarabiske liga.

Denne gang er det franske Karim Benzema, der tager turen til oliestaten for at skrive under med de nykårede mestre Al-Ittihad.

Det skriver den normalt pålidelige transferjournalist Fabrizio Romano.

Den 35-årige skarpretter skulle efter sigende have skrevet under på de vigtigste dokumenter, og skiftet mangler blot at blive officielt.

Ballon d'Or-vinderen får en kontrakt, der strækker sig frem til 2025 med option på yderligere et år.

Søndag blev det officielt, at Benzema ville forlade Real Madrid ved udgangen af sæsonen, og han blev derfor hyldet af hele Santiago Bernabeu efter 'Los Blancos' sidste kamp mod Athletic Bilbao.

Det lykkedes sågar også Benzema at score i kampen, der endte 1-1.

Rival til Ronaldo

Når skiftet bliver en kendsgerning, vil Benzema blive direkte konkurrent til den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo, der spiller i Al Nassr.

Det var netop Al-Ittihad og Al Nassr, der kæmpede om mesterskabet i denne sæson, og det endte altså med at blive Al-Ittihad, der trak det længste strå.

Udover at blive klub-rivaler vil de to tidligere holdkammerater fra Real Madrid med stor sandsynlighed også komme til at kæmpe om topscorer-titlen i ligaen.

Ronaldo nåede at nette 14 gange i den netop overståede sæson, og det må forventes, at det antal bliver noget højere i den næste sæson, når han kan være med fra begyndelsen.