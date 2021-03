Vildt vægttab: Smider fem kilo på 90 minutter

Den brasilianske stjerne Hulk har mere end almindeligt behov for at fylde væskedepoterne under træning og kamp

Hans øgenavn siger det hele.

Den brasilianske stjerne Hulk har fysik som en superhelt, og det er nogenlunde de forventninger, han er mødt med efter skiftet til Atletico Mineiro.

Angriberen er vendt hjem til Brasilien efter en lang karriere i kinesisk og europæisk fodbold, hvor han blandt andet nåede at repræsentere FC Porto og Zenit Skt. Petersborg.

Men selv om alderen siger 34 år, er Givanildo Vieira de Sousa, som han egentlig hedder, stadig sulten efter succes - og tørstig i bogstaveligste forstand.

Det sidste er der en god grund til. For Hulk oplever et afsindigt vægttab, når han spiller. Brasilianeren sveder op til fem kilo bort i løbet af en kamp.

Det forklarer Atletico Mineiros fysioterapeut Roberto Chiari til SPORTBible og understreger, at det ikke er et problem.

Hulk under ankomsten i lufthavnen i forbindelse med skiftet til Atletico Mineiro. Foto: Cristiane Mattos/Ritzau Scanpix

Den brasilianske angriber optrådte for landsholdet i perioden 2009 til 2016. Foto: Elise Amendola/Ritzau Scanpix

- Faktisk er det sådan, at atleter, som sveder en masse, bruger den mest effektive metode til at sænke kropsvarme. Når sveden fordamper, tillader det personen at sænke kropsvarme på en mere effektiv måde, forklarer Chiari.

Men. Og der er et væsentligt men. Man skal være særdeles opmærksom på behovet for væske til Hulk, siger fysioterapeuten.

- Vores massør, der er ved siden af banen, er allerede klar over, at ved hvert eneste stop i træningen kommer Hulk over som den første for at modtage en vand eller energidrik, da han dehydrerer en masse, siger Chiari..

Atletico Mineiro har med Hulk på holdet endnu ikke tabt. Angriberen brugte et langt tilløbsstykke til sin første kamp, men har nu optrådt to gange for start for klubben. Begge gange kastede de tre point af sig.

