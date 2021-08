Vinder Super Cup: Chelsea slår Villarreal efter straffesparkskonkurrence

Udgave nummer 46 af den europæiske Super Cup i fodbold løb onsdag af stablen i Belfast, og Chelsea endte som vinder efter straffesparkskonkurrence.

Champions League-vinderen fra sidste sæson slog sidste sæsons Europa League-vinder, Villarreal, med 6-5 fra pletten efter 1-1 i den ordinære og forlængede spilletid.

Målmand Kepa Arrizabalaga blev skiftet ind sidst i den forlængede spilletid og reddede det afgørende straffespark fra Villarreals Raul Albiol.

Danske Andreas Christensen startede ude, men blev skiftet ind efter 66 minutter. Han gjorde ikke det store væsen af sig og sparkede ikke i straffesparkskonkurrencen.

Super Cup-mødet mellem vinderne af de to største klubturneringer så dagens lys i 1973. I de første mange år blev vinderen fundet over to kampe, og hvert år blev der spillet på nye stadioner.

I 1998 ændrede man formatet, så vinderen skulle findes i én kamp, som blev spillet i Monaco. I 2013 vendte man tilbage til at skifte værtskab hvert år, og i år var Windsor Park i Belfast vært.

Chelsea kom bedst ud af starthullerne i Nordirland, og efter 27 minutter var der bingo. Kai Havertz kom til baglinjen og lagde bolden ind foran mål, hvor Timo Werner sprang over og lod Hakim Ziyech banke den i netmaskerne.

Kort efter ville også Villarreal være med.

Boulaye Dia fik en dyb stikning og var i god position lige uden for feltet, men Edouard Mendy kom godt ud af Chelsea-målet og blokerede afslutningen fra Villarreal-spilleren.

Sekunder før pausefløjt stemplede Villarreals Alberto Moreno ind med et brag af en flugter på overliggeren.

I anden halvleg var kampbilledet vendt rundt. Villarreal var i teten, og efter 73 minutter kom scoringen, da spanierne kombinerede smukt.

Gerard Moreno spillede bolden frem til Boulaye Dia og løb videre ind i feltet. Det opfattede Dia med det samme, og med hælen lagde han den skråt tilbage til Moreno, der plaffede kuglen ind til 1-1.

I den forlængede spilletid lykkedes ingen af holdene med at score. Inden straffesparkskonkurrencen havde Chelsea skiftet keeper Edouard Mendy ud og erstattet ham med Kepa Arrizabalaga.

Det skulle vise sig at være en god disposition. Spanieren pillede to af syv spark fra sine landsmænd, og det var nok til sejr.