Viste billeder af Kira Eggers i omklædningsrummet

Thomas Gravesen var ikke bleg for at vise letpåklædte billeder til sine holdkammerater i Celtic af sin daværende kæreste Kira Eggers

Thomas Gravesen var kendt som en hård hund på banen og fik kælenavnet 'Mad Dog'.

Men det var ikke kun syngende tacklinger og hidsige skulderskub, som den danske midtbanemotor leverede.

Han var heller ikke bleg for at vise letpåklædte billeder af sin kæreste i omklædningsrummet.

Det fortæller hans tidligere holdkammerat Paul Caddis i podcasten 'Under the Cosh.'

– Vi plejede at spørge ham: "Tommy, har du nogle billeder af din dame?", "Bare søg efter hende efter på Google, der er masser, fortæller Paul Caddis, at Gravesen svarede.

Gravesen og Kira Eggers nåede at danne par i tre år, før de gik fra hinanden i 2008.

Foto: Emil Agerskov

- Han var bindegal

47-årige Thomas Gravesen nåede at spille 24 kampe for det skotske storhold i 06/07-sæsonen og scorede dertil seks mål.

På trods af sit korte ophold nåede han at gøre stort indtryk på Paul Caddis, der forklarer, hvordan Gravesen tilbragte sine ferier.

– Han plejede at tage hjem før sæsonen og bo ved enten sin mor eller far på et lille loftsrum, der nok var på størrelse med det her bord. Han sad i det her lille værelse i seks uger og spillede PlayStation.

– På et tidspunkt var han nummer et eller to i Call Of Duty (computerspil, red.). Helt ærligt, han var bindegal, men en fantastisk fyr!, siger Paul Caddis.

Gravesen sluttede sin karriere tilbage i 2008 efter en sæson hos Everton.

Han nåede at spille 66 landskampe for det danske landshold.