VM-skandale: Platini hentet af politiet i bestikkelsessag

Michel Platini er under mistanke for at modtage bestikkelse, da Qatar fik VM-slutrunden, som skal afvikles i 2022.

Den tidligere UEFA-præsident, som blev valgt i 2007 og sad til 2015, blev taget med af politiet tirsdag morgen, fortæller franske Mediapart.

De første meldinger går på, at han er blevet taget med til Centralkontoret for bekæmpelse af korruption og finans- og skatteforbrydelser (OCLCIFF), som hører under det franske indenrigsministerium.

Han er ikke sigtet, men skal udspørges af myndigheden, skriver BBC.

I 2015 blev han sendt på porten af FIFA's etiske komité.

Platini havde ellers muligheden for at efterfølge Sepp Blatter som FIFA-præsident, men de blev begge bandlyst fra fodboldens verden i fire år.

Franskmanden fik - på Blatters ordre - et kæmpe beløb fra FIFA og har nu udstået tre et halvt år af sin straf.

Han nægter fortsat at have gjort noget galt og går rettens vej, fordi han mener, han er blevet æreskrænket af de falske beskyldninger.

Qatar blev tildelt VM-værtskabet tilbage i 2010, og der har været utallige møghistorier om både tildelingen af slutrunden samt forholdene i landet.

Her er de 22 personer, der stemte i forbindelse med tildelingen af slutrunderne i 2018 og 2022. Platini var blandt de 14, der stemte for Qatar.

Se deres synderegister herunder:

