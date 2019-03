VM-spiller taber kokainsag - får fuld straf

Med hård kritik fra de danske antidopingmyndigheder til følge skrev fodboldlandsholdets anfører, Simon Kjær, sidste år under på en appel til det internationale fodboldforbund FIFA om at lade Perus dopingudelukkede anfører, Paolo Guerrero, spille VM.

Guerrero fik i kraft af en schweizisk domstol lov til at spille VM, men hans dopingkarantæne på de 14 måneder slipper han ikke for. Han har netop udtømt sin sidste appelmulighed, idet den schweiziske højesteret har afvist Guerreros klage over FIFA og det internationale antidopingagentur, WADA.

Afgørelsen udsætter 35-årige Guerreros comeback til topfodbold i den brasilianske klub Internacional indtil april, skriver Daily Mail.

Guerrero blev i oktober 2017 testet positiv for kokain og blev idømt 14 måneders karantæne, hvilket ville holde ham ude af VM. Det opponerede Perus modstandere i gruppe C ved VM mod i et brev til FIFA. Ud over Kjær underskrev Frankrigs Hugo Lloris og Australiens Mile Jedinak appellen.

Brevet blev udformet i samarbejde mellem den internationale spillerforening (Fifpro) og spillerforeningerne i Frankrig, Australien og Danmark. En del af argumentationen i brevet gik på, at Paolo Guerrero uvidende skulle have indtaget kokainen.

Den peruanske angriber har gennem hele den langstrakte sag hævdet sin uskyld. Han har fremført, at den positive test for stoffet benzoylecgonine, som blandt andet findes i kokain, måtte skyldes indtagelse af kokate. Det er en drik, der er fuldt lovlig og udbredt i en række lande i Sydamerika, skriver norske nettavisen.no.

Simon Kjær blev efter afsendelse af appellen kritiseret af direktøren for Anti-Doping Danmark, Michael Ask. Han fandt det besynderligt, at nogen skulle gå i forbøn for en atlet, som var blevet dømt for at snyde.

- Det er jo ikke sikkert, at den peruanske kaptajn har fortalt sandheden. Det ved vi ikke noget om, men CAS har altså vurderet og fundet, at 14 måneder er en rimelig sanktion, og det skal man respektere, sagde Michael Ask til TV 2 Sport.

