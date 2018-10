VM-stjerne midt i skandalen: - Der findes mange onde mennesker

Ni ud af Jupiler Leagues 16 klubber har været udsat for en ransagning.

Fire personer er sigtet for medlemskab af en kriminel organisation, mens en femte person er sigtet for hvidvask af penge.

Centralt i sagen er de to agenter, Mogi Bayat og Dejan Veljkovic, placeret.

De to agenter er mistænkt for blandt andet at forsøge at fikse resultatet af to kampe i slutningen af sidste sæsons Jupiler League for at forhindre Mechelens nedrykning.

I den første kamp 3. marts slog FC Antwerpen Eupen, Mechelens direkte konkurrenter i kampen om at undgå nedrykning, med 2-0 – efter en episode, hvor Antwerpen fik straffespark for en forseelse begået udenfor straffesparksfeltet. Her var det i øvrigt Bart Vertenten, der var dommer.

11. marts besejrede Mechelen Waasland-Beveren 2-0, men samtidig vandt Eupen hele 4-0 over Mouscron – alle fire mål sat ind i de sidste 20 minutter (det sidste i overtiden), og det var lige præcis nok til, at Eupen klarede frisag og sluttede næstsidst – ét mål bedre end Mechelen.

Serbiske Veljkovic og fransk-iranske Bayat er sigtet for at ville føre af offentligheden ukendte beløb ud over Belgiens grænser. Penge overført til dem selv og visse spillere i forbindelse med handler.