VM-stjernes statue vandaliseret: - Det er respektløst

I en flod i svenske Linköping ligger resterne af det, der engang var en statue.

Den forestillede den svenske VM-stjerne Nilla Fischer, men den har været udsat for så groft hærværk, at der aldrig bliver en statue ud af den igen.

Kun den ene støvle står tilbage på soklen som et trist minde om, at nogle tilsyneladende har det svært med de succesrige svenske fodboldkvinder.

Nilla Fischer var en af fire svenske VM-spillere, der fik en statue før slutrunden i Frankrig.

Det svenske fodboldforbund og sponsoreren Coca-Cola ville skabe opmærksomhed omkring de svenske VM-kvinder og samtidig sætte fokus på ligestilling.

Statuerne af Kosovare Asllani, Hedvig Lindahl, Caroline Seger og Nilla Fischer blev fremstillet ved hjælp af en 3D-printer og var de første statuer af svenske fodboldkvinder nogensinde.

Men nu er der kun tre tilbage. Nilla Fischers blev natten til lørdag smadret, og dele af den blev kastet i floden Stångån.

Det har fået den svenske VM-profil til tasterne, og på Instagram går hun til modangreb på den eller de personer, der står bag hærværket i Linköping.

- Det er uacceptabelt, at en statue på en offentlig plads i Sverige bliver vandaliseret. Det er respektløst, at en statue af mig afbilledet som kvindelig fodboldspiller angribes under et VM for kvinder, skriver Nilla Fischer i opslaget, hvor hun opfordrer alle fodboldpiger til aldrig at droppe passionen og kærligheden til fodbolden.

- Og stop aldrig med at kæmpe for ligestilling. Det er vigtigt, at vi støtter og bakker hinanden op, skriver Nille Fischer, der efter seks år i tyske Wolfsburg netop er taget hjem til svensk fodbold, hvor hun skal spille i Linköping.

Først gælder det dog VM-slutrunden, hvor Sverige er klar til 1/8-finalen efter søndagens 5-1-sejr over Thailand.

