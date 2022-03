Voldsorgie: Meldinger om dræbte under optøjer i Mexico

Mindst 22 personer er blevet såret - to af dem alvorligt - i forbindelse med sammenstød under en fodboldkamp i Mexico mellem holdene Querétaro og Atlas natten til søndag dansk tid.

Det skriver nyhedsbureauerne NTB og AFP.

Opgøret blev standset i det 63. minut ved stillingen 0-1 til udeholdet Atlas, da kampe brød ud mellem tilskuere på stadion.

Under uroen stormede en stor mængde tilskuere også banen og udvekslede slag og spark, hvilket tvang de to holds spillere til at søge mod omklædningsrummene.

På sociale medier kan man ifølge NTB se billeder og videoer af folk, der ligger livløse på tribunerne og uden for stadion.

Artiklen fortsætter under billederne..

Slåskampene blev taget med ind på banen. Foto: EDUARDO GOMEZ/Ritzau Scanpix

De fortsatte også på tribunerne. Foto: EDUARDO GOMEZ/Ritzau Scanpix

Flere af dem er tilsyneladende blevet klædt helt af i forbindelse med overfaldene.

Man kan også se, hvordan flere tilskuere øjensynligt angriber andre med alt fra bælter til slagvåben.

En mexicansk journalist skriver ifølge NTB på Twitter, at han har fået information om, at mindst 17 personer er blevet dræbt, men det er ikke blevet bekræftet af mexicanske myndigheder.

- Indtil nu er der ingen meldinger om dødsfald. 22 personer er kommet til skade. Ni af dem er bragt til sygehuset, og to af dem er i kritisk tilstand, lyder det i en udtalelse fra beredskabsmyndighederne i Querétaro.

- Resten er i stabil tilstand. Det bør nævnes, at alle de tilskadekomne er mænd, lyder det videre.

Querétaro og Atlas spiller i den bedste mexicanske række, Liga MX. Kampen blev spillet i byen Querétaro, der ligger i den centrale del af Mexico.

Liga MX har åbnet en efterforskning af hændelsen, og kampen er blevet flyttet, lyder det i en pressemeddelelse fra ligaen.

Den administrerende direktør for Liga MX langer på Twitter ud efter sikkerheden på stadion. Det skriver AFP.

- Dem, der er ansvarlige for den manglende sikkerhed på stadion, vil blive straffet. Vores spillere og fans sikkerhed er en prioritet, skriver Mikel Arriola.