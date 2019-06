Voldtægtssag mod Ronaldo bliver droppet

Cristiano Ronaldo er ikke længere anklaget for voldtægt i USA.

Det skriver Bloomberg onsdag.

Det anklageskrift, der ellers truede med at trække ham i retten som følge af en påstået voldtægt af Kathryn Mayorga i 2009, er droppet.

Ifølge mediet er der dog ikke meldinger om, hvorfor det er sket. Et godt bud kunne være, at parterne i al fortrolighed har indgået et civilt forlig udenom offentlighedens opmærksomhed.

New York Times skrev i marts, at Juventus på grund af anklagerne droppede planerne om at deltage i den verdensomspændende træningsturnering International Champions Cup i USA, af frygt for, at stjernen ville blive tilbageholdt af myndighederne.

Cristiano Ronaldo har hele tiden benægtet at have voldtaget Mayorga.

Hun meldte voldtægten til myndighederne i september sidste år - ni år efter den påståede voldtægt i en penthouse-lejlighed i Las Vegas. I den forbindelse fortalte hun, at hun i tiden efter led voldsomt af PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) og derfor ikke magtede at tage sagen videre på daværende tidspunkt.

Ingen af parternes advokater har i skrivende stund reageret på Bloombergs historie.

Myndighederne i Las Vegas åbnede en sag mod Cristiano Ronaldo som følge af Mayorgas anmeldelse, og i januar kunne New York Times så skrive, at man havde krævet en DNA-test af Ronaldo.

Den 34-årige Mayorga mødte Ronaldo i sommeren 2009, da portugiseren netop havde skrevet kontrakt med Real Madrid. De festede sammen i Las Vegas og endte ifølge Mayorga i lejligheden, hvor det seksuelle samkvem altså skule have været uden hendes samtykke.

Mayorga og Ronaldo indgik allerede i 2010 et forlig, der sikrede hende 375.000 amerikanske dollars. Ronaldos advokat har understreget, at forliget dengang ikke skal ses som en erkendelse af, at han havde gjort noget forkert.

Igennem adskillige måneder har Ronaldo holdt sig skjult i Italien og nægtet sammen med sine advokater og arbejdsgiver at oplyse de amerikanske myndigheder om sin adresse.

