Zidane: Håber på at blive træner igen snart

Zinedine Zidane fortæller, at han snart håber, han snart håber, han kan kalde sig for træner igen.

Det er længe siden, man har set noget til Zinedine Zidane.

Den tidligere verdensmester har holdt en pause fra fodbold, siden han stoppede i Real Madrid i 2021.

Nu fortæller Zinedine Zidane, at han snart håber at komme tilbage, og at han ikke udelukker at blive træner i Frankrig.

- Jeg håber snart, at jeg kan kalde mig for træner igen.

Real Madrid er det eneste hold, Zidane har været cheftræner for. Foto: Ognen Teofilovski/Ritzau Scanpix

- Jeg vil ikke udelukke noget, så det er en mulighed at blive træner i Frankrig. Man er nødt til at føle efter, hvad der er rigtigt.

- Jeg ved, hvad jeg vil have, og hvad jeg ikke vil have. Hvis jeg har holdt en pause, så er det fordi, jeg har haft brug for den.

- Om jeg savner adrenalinen fra fodbold på højeste niveau? Ja, selvfølgelig gør jeg det.

- Når man er ude af fodboldverden, så ser man anderledes på det. Jeg har ikke haft det i to år, men det skal nok komme, fortæller han til Telefoot.

Zinedine Zidane har vundet tre Champions League-titler som træner.