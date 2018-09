Zlatan kunne ikke holde masken: Syvårig skråler nationalsangen

Flere havde svært ved at finde en grimasse, der kunne passe, da den bare syvårige Malea storskrålede den amerikanske nationalsang ud over stadion

Normalt er det Zlatan selv, der tiltrækker sig opmærksomheden, når hans amerikanske MLS-klub spiller.

Mandag er det imidlertid en anden og noget yngre, men akkurat lige så selvtillidsfyldt Galaxy-fan, folk taler om.

Fans går amok over målet - og Zlatan skuffer ikke

Vanen tro blev opgøret sat i gang til tonerne af 'The Star-Spangled Banner', og til at fremføre teksten, havde den bare syvårige sangerinde Malea Emma Tjandrawidjaja fundet vej til mikrofonen.

Fik smilene frem

Og lad os bare sige, at Malea - lig Zlatan - ikke forpassede chancen for at gøre opmærksom på sig selv i en kraftfuld fremførsel, der indeholdt mere eller mindre vellykkede forsøg på, hvad der kunne lyde som Mariah Carey- og Beyoncé-fraseringer.

Skønt så, men lød det ikke, og både Zlatan og flere af de øvrige tilstedeværende måtte helt tydeligt kæmpe med at holde masken undervejs.

Point for energien skal hun til gengæld have, og på Twitter har Zlatan da også udnævnt den lille pige til 'MVP' (kampens spiller, red.).

Klubben selv kalder, også på Twitter, fremførslen for 'en af de bedste' nogensinde på deres stadion.

Galaxy vandt i øvrigt opgøret 3-0.

Se og hør det underholdende indslag i klippet øverst!