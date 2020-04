- Zlatan truede med at dræbe os

I sidste spillerunde i Major League Soccer i 2018 førte Los Angeles Galaxy med Zlatan Ibrahimovic på holdet 2-0 ved pausen over Houston Dynamo, men i anden halvleg faldt hjemmeholdet sammen, og Houston kunne tage fra Los Angeles med en 3-2-sejr.

Det brød Zlatan Ibrahimovic sig ikke om.

Portugiseren Joao Pedro, der dengang tørnede ud for LA Galaxy, var ikke med i det nævnte opgør, men han var med i omklædningsrummet, hvor svenskeren efterfølgende gik amok på holdkammeraterne.

- Han sagde; 'Hvis I kun er her for at tage på stranden og tage på vandretur i Hollywood, så sig det. Jeg har 300 millioner på kontoen og min egen ø, så jeg har ikke brug for det her. Den første, der siger noget til mig, slår jeg ihjel';, fortæller Joao Pedro til Record.

Portugiseren kan også genkalde sig en anden situation med Zlatan Ibrahimovic i centrum - det var på Joao Pedros fødselsdag. Under 11 mod 11-spil til træning opstod der diskussion om, hvem der skulle have bolden efter et spilstop. En LA Galaxy-træner ville give bolden til fødselsdagsbarnet Joao Pedro, men det afviste Zlatan.

- Det er min fødselsdag hver dag. Giv mig bolden, lød det fra den svenske superstjerne.

Zlatan Ibrahimovic scorede 53 mål i 58 kampe for Los Angeles Galaxy.

Se også: Nu taler Zlatan om rygter

Så er Zlatan i gang! Scorer i Milan-triumf