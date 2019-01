Zlatans nye super-kontrakt: Bliver den bedst lønnede nogensinde

I midten af december underskrev den svenske stjernespiller Zlatan Ibrahimovic en ny etårig kontrakt med MLS-klubben Los Angeles Galaxy.

Den gør ham til historiens bedst lønnede spiller i MLS-ligaen, hvor han ifølge LA Times vipper brasilianeren Kaká af pinden.

Den svenske angriber står til at tjene 7,2 millioner dollar (46,93 millioner kroner) i den etårige kontrakt.

Til sammenligning kunne Kaká hæve 7,16 millioner (46,67 millioner kroner) om året, da han fra 2014 til 2017 styrede offensiven hos Orlando City.

Med sin nye kontrakt femdobler den 37-årige svensker samtidig beløbet i den kontrakt, han blev udstyret med, da han skiftede fra Manchester United til Los Angeles Galaxy i marts 2018.

I sin debutsæson scorede han 22 mål, men holdet formåede ikke at komme i slutspillet.

Hver MLS-klub må have tre spillere, som holdes ude af klubbens lønloft, og dermed skal en af følgende tre spillere sælges eller have en ny kontrakt: Romain Alessandrini, Giovani dos Santos eller Jonathan dos Santos.

- Vi ved helt ærligt ikke, hvordan det ender, siger klubbens præsident, Chris Klein, til LA Times.

Den tror de to MLS-eksperter Josh Gueshman og Kevin Baxter dog ikke på. De diskuterer i podcasten 'Corner of the Galaxy', at klubben hele tiden har haft en plan med Zlatans nye kontrakt. Det skriver svenske Expressen.

– De var ikke blevet enige med Zlatan om denne kontrakt, hvis de ikke var overbevist om, at det var muligt at løse. De har en plan med alt, men de vælger at holde det hemmeligt. Jeg tror, at de siger farvel til Giovani dos Santos. Men de offentliggør ingenting, før alt er faldet på plads, mener Baxter.

Udover Zlatans nye konge-løn så kommer der fortsat de store sponsorindtæger fra hans private aftaler hos eksempelvis Samsung og Volvo.

