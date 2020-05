Italiensk fodbold i sorg: Ung Atalanta-spiller er død

Søndag formiddag kom det frem, at Atalanta-teenageren Andrea Rinaldi kæmpede for sit liv, efter han var blevet ramt af en hjerneblødning. Mandag eftermiddag meddeler klubben, at han er død. Han blev 19 år gammel.

Rinaldi var ifølge italienske aviser i gang med at hjemmetræne, da hjerneblødningen ramte ham. Selv om hans forældre hurtigt fik ham på sygehuset, stod hans liv ikke til at redde.

Den unge Atalanta-spiller havde været i klubben, siden han var 13 år gammel, og han var en del af et talentfuld kuld af talenter, der vandt mesterskabet for U17-hold for et par år siden. Siden har han været lejet ud til sekundahold som Imolese, Mezzolara og Legnano.

Han var på kontrakt hos sidstnævnte i denne sæson.

Atalanta omtaler Rinaldi som en altid positiv person, der var vellidt blandt alle, og som en fighter.

- Ligesom du altid var den sidste til at overgive dig på banen, kæmpede du også denne gang med al din kraft for ikke at forgå for tidligt. Men dit venlige smil vil altid forblive i hjerterne på dem, som var så heldige at møde dig, skriver Atalanta.

- Klubpræsident Antonio Percassi og hele Atalanta-familien er dybt berørte over den smerte, det har påført hans familie og AC Legnano.

Midtbanespilleren Rinaldi nåede ikke at debutere for Atalantas førstehold.

