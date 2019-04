Italiensk fodboldikon stopper som landstræner

Det italienske fodboldikon Fabio Cannavaro stopper som landstræner for det kinesiske fodboldlandshold.

Det meddeler han på det kinesiske sociale medie Weibo ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed blev det kun til godt en måned på posten, som han midlertidig overtog i midten af marts i år, efter at landsmanden Marcello Lippi trak sig fra trænerjobbet.

Cannavaro er også cheftræner i den kinesiske klub Guangzhou Evergrande, hvor han har været siden december 2017, og de to job blev for meget for den 45-årige tidligere landsholdsspiller.

- Af respekt for det store land Kina synes jeg, at det er nødvendigt at meddele, at jeg har besluttet at opgive mit job som cheftræner for det kinesiske herrelandshold.

- Jeg sætter stor pris på, at både Det Kinesiske Fodboldforbund og Evergrande vil have mig til at træne de to vigtigste hold i Kina på samme tid, men den dobbelte forpligtelse tager tid fra min familie, skriver han på Weibo ifølge Reuters.

Cannavaro fik ikke den store succes i sin korte periode som landstræner, efter at det blev til en sidsteplads i firenationersturneringen China Cup i slutningen af marts.

Modsat har han stor succes med Evergrande, der befinder sig på andenpladsen i den bedste kinesiske liga.

Fabio Cannavaro optrådte i sine aktive år for storklubber som Juventus, Inter og Real Madrid. I 2006 var han med til at vinde VM med det italienske landshold, og samme år blev han kåret til verdens bedste fodboldspiller.

