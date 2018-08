10 år i Italien: Dansker i nyt klubskifte

Magnus Troest har spillet ti år i italiensk fodbold, men han er endnu ikke færdig med støvlelandet.

Den danske forsvarsspiller tager således et par år mere i det italienske, hvor han har skrevet under på en toårig aftale med Serie C-klubben Juve Stabia.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

Danskeren fortæller til klubbens hjemmeside, at det især er klubbens ambitiøse projekt, der har tiltrukket ham, og at han er glad for at være kommet til klubben.

31-årige Troest har senest spillet for Novara, og han har tidligere i karrieren optrådt for FC Midtjylland, Parma, Genoa, Recreativo, Atalanta, Varese og Lanciano.

