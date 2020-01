2000 betjente på plads: Frygter hooligan-helvede

Hooligans fra Grækenland, Spanien, England, Polen og Kroatien er rejst til Rom, hvor AS Roma og Lazio mødes søndag aften. De lokale myndigheder vurderer risikoen for ballade som meget høj

Der er altid ballade i luften, når Roma og Lazio mødes i det store Rom-derby.

Men til søndagens kamp er frygten for tilskuerproblemer endnu større end normalt. Årsagen er, at fangrupperinger fra flere europæiske lande er taget til den italienske hovedstad for enten at støtte Roma eller Lazio.

Det er helt normalt med disse fanvenskaber på tværs af klubberne, og de udenlandske grupperingers tilstedeværelse giver grund til bekymringer i Rom.

Ifølge La Gazzetta dello Sport er de lokale myndigheder nervøse for, at der skulle udbryde uroligheder mellem de forskellige ultra-grupper.

De vurderer risikoen til at være meget høj, og over 2000 betjente er blevet udkommanderet for at holde ro og orden.

Kampen har været en magnet for europæiske hooligans, og der skulle angiveligt være voldsparate 'fans' fra Grækenland, Spanien, England, Polen og Kroatien i den italienske hovedstad.

Det er langt fra alle, der har billet til Derby della Capitale, men udsigten til slagsmål uden for Stadio Olimpico har været nok til at få dem til at rejse til den italienske hovedstad.

Opgøret mellem AS Roma og Lazio sparkes i gang kl. 18.

