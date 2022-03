3929 dage siden: I aften prøver de igen

3929 dage. Eller det, der svarer til ti år.

Så lang tid siden er det, Inter sidst stod i en finale i den italienske pokalturnering.

På de ti år har 'Nerazzurri' fire gange haft muligheden for at spille sig i finalen af Coppa Italia. Men hver gang har de ikke kunnet klare mosten, og de har derfor måttet se sig slået alle fire gange.

I aften får de så et forsøg mere, når de skal møde ærkerivalerne i rødt og sort i det første af to semifinaleopgør.

San Siro kommer til at syde, når milaneserne får fornøjelsen af et vaskeægte dobbelt-derby.

Inter løfter Coppa Italia-trofæet i 2011, hvilket også var sidste gang, de stod i finalen i turneringen. Foto: Kyodo/Ritzau Scanpix

En lang forbandelse

Det gjorde især ondt på de blåstribede, da de havde kæmpet sig tilbage i returopgøret af semifinalen mod Juventus i 2016.

På udebane i Torino blev de banket hjem til Milano med et 0-3-nederlag i bagagen, men på San Siro kæmpede de sig tilbage og vandt 3-0. Det hele skulle afgøres på straffespark, og her blev argentinske Rodrigo Palacios skurken, der som den eneste missede med sit skud med en afslutning på overliggeren.

I aften har Inter en stor mundfuld foran sig. AC Milan har ikke tabt i syv kampe på tværs af alle turneringer, og for næsten en måned siden slog de rivalerne, hvor en flyvende Oliver Giroud scorede to mål på tre minutter, der betød Milan kunne trække sig sejrrigt ud af derbyet med 2-1.

Inter har ikke scoret i 313 minutter, og de skal derfor have gang i offensiven, hvis de vil have fingrene i den eftertragtede billet til finalen.

Simone Inzaghi, der er cheftræner for de blåstribede, pointerer vigtigheden af et udebanemål, da San Siro vil være Milans hjemmebane i det første opgør, og udebanemål stadig tæller dobbelt.

- Det vil være en kamp, hvor mental styrke og motivation vil gøre forskellen, siger Inzaghi op til kampen på Inters egen hjemmeside.

- Det bliver god reklame for byen, men vores fokus skal være på kampen og vores præstation. Vi skal tage ejerskab over forberedelserne til kampen.

Franske Oliver Giroud stjal showet i kvartfinalen mod Lazio, hvor han lavede to af de fire mål i en overbevisende 4-0 sejr. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Milans træner, Stefano Pioli, forventer, at kampen også kan have betydning for Serie A, der bevæger sig ind i slutspurten nu.

- Et derby fører altid et væld af følelser med sig. Kampen i morgen er vigtig i forhold til at gå videre til finalen, men også i forhold til at få selvtillid og entusiasme med i ligaen, siger han til Milans hjemmeside mandag.

I Serie A er det tæt i toppen. Napoli og Milan ligger i spidsen med 57 point. Tæt forfulgt af Inter med 55 point, der dog har en kamp i hånden.

Udover Milano-derbyet får Fiorentina besøg af de forsvarende mestre, Juventus, onsdag. Nikola Milenkovic sikrede Fiorentina en plads i semifinalen, da han scorede et mål tre minutter inde i overtiden mod Atalanta, og sikrede dermed sit hold en sejr på 3-2.

Du kan se begge semifinaler fra Coppa Italia her

