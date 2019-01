Årets dårligste kæreste? Udnytter sin kærestes stjernestatus til uni-snyd

Fodboldstjernen Stefan De Vrijs kæreste tilbød hans autograf i bytte for et færdigskrevet essay, hun kunne aflevere som sit eget på universitetet i Milano, skriver italienske medier

Inter-forsvarsspilleren Stefan De Vrij er en mand med succesrig fodboldkarriere, rigeligt med penge og en kæreste, der ikke synes at have fattet, at man skal bruge de sociale medier med omtanke.

Doina Turcanu, hedder den 27-årige skønhed fra Rumænien, som nu i flere år har dannet par med De Vrij. Det forsøgte hun, der studerer kunsthistorie i Milano, ifølge italienske medier forleden at udnytte i et forsøg på at slippe for at lave sine lektier.

På det sociale medie Instagram postede hun et tilbud om at bytte De Vrijs autograf for et færdigskrevet essay, som hun så ville aflevere som sit eget på studiet.

’Autograf-gave i bytte for et essay på 5-10 sider om emnet ’Rummet i kunsthistorien’, skrev hun ifølge ilgiornale.it som billedtekst til et foto.

Turcanu har 11.500 følgere på Instagram, så det lykkedes hende ikke at holde sit øjensynlige forsøg på at snyde hemmeligt. Historien røg øjeblikkeligt i medierne, og Turcanu slettede sit opslag, så besøgende nu må nøjes med talløse fotos af hende mere eller mindre afklædt.

Hun har ikke siden undskyldt eller forsøgt at bortforklare, hvad medierne i støvlelandet entydigt opfatter som søgen efter en smutvej til eksamensbeviset.

De seneste billeder på hendes Instagram-profil er nu et bikinibillede taget på en sandstrand i Varadero i Cuba samt et billede af hende og De Vrij i lykkelig omfavnelse på Plaza de la Catedral i den cubanske hovedstad, Havanna.

Stefan De Vrij mødte sin nu forlovede, da han spillede i Lazio fra 2014. Han kom fra Feyenoord, hvor han henrykkede fans og agenter i en grad, der sikrede ham en indbringende udlandskarriere. Han rykkede sidste år til Inter.

De Vrij har spillet 36 A-landskampe for Holland.

