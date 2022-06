AC Milan får ny ejer

Fodboldklubben AC Milan har netop fejret det første italienske mesterskab i 11 år. Nu kan klubben også sige goddag til en ny ejer.

RedBird Capital Partners har indgået en endelig aftale med Milans nuværende ejer, Elliott Advisor UK Limited, om at købe klubben, som har danske Simon Kjær i truppen.

Det oplyser Milan på sin hjemmeside.

Den amerikanske kapitalfond overtager ifølge meddelelsen størstedelen af aktierne, mens Elliott Advisor UK Limited beholder en lille andel af klubben.

I forbindelse med handlen er klubben blevet værdisat til 1,2 milliarder euro - svarende til næsten 9 milliarder kroner.

- Det er en ære for os at blive en del af AC Milans utrolige historie, og vi glæder os til at spille en rolle i klubbens næste kapitel, efter at klubben er tilbage på sin retmæssige plads i toppen af Italien, Europa og verden, siger Gerry Cardinale, grundlægger af RedBird Capital Partners, til hjemmesiden.

Serie A-titlen i år var klubbens 19. i historien. Derudover har klubben vundet Champions League, tidligere kendt som Europa Cuppen for Mesterhold, syv gange. Det er kun overgået af Real Madrids 14 titler.

Elliott Advisor UK Limited købte Milan i 2018 og bevarer pladser i bestyrelsen med den ejerandel, man beholder.

Med aftalen er overtagelsen sat i gang, men alle formaliteter skal på plads, før det officielle ejerskab er skiftet. Ifølge klubben vil alt være faldet på plads senest i september 2022.