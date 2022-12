AC Milan i gigant-aftale med Dubai-selskab

Simon Kjærs AC Milan har siden 2007 haft Fly Emirates som sponsor, og fra 2010 har flyselskabet med base i Dubai været på trøjerne hos Milano-klubben. Det kommer de til at være i fremtiden.

Det har Milan præsenteret torsdag, hvor der ifølge den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport er udsigt til mere end en fordobling af sponsoratet.

Tidligere lå det på omkring 105 millioner kroner, mens der altså er udsigt til, at de kan putte 225 millioner kroner i klubkassen hvert år.

Den nye aftale blev desuden markeret med, at blandt andet cheftræner Stefano Pioli og legenden Zlatan Ibrahimovic var rejst til De Forenede Arabiske Emirater, hvor de mødtes med Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, der er både direktør og bestyrelsesformand for Emirates Airline & Group.

Derudover var danske Casper Stylsvig, der er en del af direktionen i AC Milan med, og har givetvis stået for en del af udformningen af aftalen. Han har en kommerciel nøglerolle i storklubben.

Mens nabolandet Qatar har taget en del opmærksomhed under VM-slutrunden, så har De Forenede Arabiske Emirater, der har de samme problemer med at overholde menneskerettigheder, gået lidt under radaren

I alt er det blevet til 590 kampe med Emirates tydeligt på Milans trøjer, hvor det er blevet til 967 mål, lyder det.

Emirates har også store sponsorater i klubber som Real Madrid, Arsenal, Benfica og Lyon.