AC Milan klar til Champions League

Både på og uden for fodboldbanen har det været en hård og turbulent sæson for Juventus.

I den næstsidste kamp i sæsonen blev det til et nederlag på 0-1 på hjemmebane til rivalerne fra AC Milan i den italienske Serie A.

Det betyder endegyldigt, at Juventus ikke længere kan nå top-4 og går glip af næste sæsons Champions League.

Med sejren er det i stedet Milan, der snupper den fjerde og sidste billet til Champions League. I forvejen var Napoli, Lazio og Inter sikre på at slutte i top-4.

Juventus har heller ikke gjort det lettere for sig selv ved at fifle med regnskaberne. Det har kostet ti minuspoint i straf. Uden den straf havde Juventus faktisk akkurat været placeret over Milan.

Milan er placeret på fjerdepladsen med 67 point og kan ikke længere hentes af de nærmeste rivaler.

Juventus er nummer syv med 59 point, og det er lige nu kun nok til en plads i næste sæsons Conference League. Det er blevet til ti nederlag for Juventus.

I søndagens topkamp blev der kun scoret en enkelt gang.

Milan-angriberen Olivier Giroud headede den afgørende scoring i nettet efter 40 minutters spil. Det var et fremragende hovedstød af franskmanden.

Juventus forsøgte at fremtvinge en udligning, men spillet og de offensive idéer var der simpelthen ikke.

I tillægstiden var Juventus-stopperen Danilo dog tæt på efter et hjørnespark, men brasilianerens afslutning blev blokeret.

Tidligere søndag vandt Lecce 1-0 ude over Monza. Morten Hjulmand kom ind og fik den sidste halve time for Lecce, der med sejren er sikker på at spille i Serie A igen i næste sæson.

Den indskiftede landsmand Christian Gytkjær brændte et straffespark for Monza ved stillingen 0-0 efter 84 minutter.