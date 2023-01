AC Milan kørt over af Lazio

AC Milan har store problemer med at vinde fodboldkampe i øjeblikket.

Den tendens fortsatte tirsdag aften, da AC Milan blev spillemæssigt skilt ad på Stadio Olimpico i Rom og tabte 0-4 til Lazio i Serie A.

Danske Simon Kjær blev skiftet ind midt i første halvleg og spillede resten af kampen.

Alle hold har nu spillet 19 kampe i indeværende Serie A-sæson. Det svarer til halvdelen.

I toppen har Napoli 50 point og efter Milans nederlag hele 12 point ned til andenpladsen. Derfor kan der ikke være tvivl om, at napolitanerne er storfavorit til at vinde det italienske mesterskab.

Der er halvvejs i sæsonen blot tre point mellem nummer to og nummer seks i Serie A-tabellen. Milan formåede nemlig ikke at slå et hul til resten af de Champions League-aspirerende hold.

Det var et Milan-hold, som slet ikke kunne styre Lazio i første halvleg i den italienske hovedstad.

I fraværet af den skadede Lazio-anfører Ciro Immobile skilte hjemmeholdet milanesernes organisation fuldstændig ad. Og gæsterne kunne slet ikke spille sig ud af hjemmeholdets høje pres i første halvleg.

Allerede efter fire minutter bragte Lazios midtbanestjerne Sergej Milinkovic-Savic hjemmeholdet i front. Milans spillere stod efterladt som statister, da Mattia Zaccagni sendte bolden fladt på tværs af feltet til serberen, som stod fuldstændig umarkeret.

Midt i halvlegen blev danske Simon Kjær sendt på banen for Milan, da den engelske forsvarsspiller Fikayo Tomori måtte lade sig udskifte.

Simon Kjær kunne se Zaccagni fordoble Lazios føring inden pausen. Den vikarierende venstre back Sergino Dest kunne slet ikke følge med sin direkte modstander, som sendte bolden på stolpen. Riposten var Zaccagni først på.

Det var ved at gå helt galt, før holdene gik i omklædningsrummene. En Simon Kjær-blokering holdt Milan inde i kampen, selv om den forsvarende italienske mester måtte gå til pause bagud 0-2.

Milan kom meget mere aggressivt ud til anden halvleg, og satte sig på spillet. Og Lazio så tilfredse ud med 2-0-føringen.

Men timingen i Milans afleveringsspil var mangelfuld, og der blev taget for mange forkerte beslutninger.

Med en halv time tilbage pillede Milan-træner Stefano Pioli hele Milan-offensiven minus Rafael Leao ud og satte de tre belgiere Divock Origi, Charles De Ketelaere og Alexis Saelemaekers ind.

Lige lidt hjalp det, for det var bare en af de dage, hvor det ikke ville lykkedes for Milan.

I stedet for blev ondt værre. Midt i anden halvleg kom Lazio-kanten Pedro stormende ind i Milan-feltet, og Pierre Kalulu fik slet ikke orienteret sig. I stedet for at sparke bolden væk sparkede den franske Milan-stopper Pedro ned, og det gav et Lazio-straffespark. Den mulighed udnyttede Luis Alberto sikkert.

Det gik helt galt mod slutningen af kampen, hvor Felipe Anderson hamrede sidste søm i den milanesiske kiste og lukkede kampen til 4-0.

Med sejren rykker Lazio op på tabellens tredjeplads et point bag tirsdagens modstander AC Milan. Milaneserne har kun vundet en kamp i 2023.