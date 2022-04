AC Milan tilbage på førstepladsen

AC Milan generobrede førstepladsen i Serie A med en sejr på 2-1 ude over Lazio søndag aften.

Milans afgørende mål blev sat ind af midtbanespilleren Sandro Tonali to minutter inde i kampens tillægstid.

Dermed har Milan 74 point efter 34 kampe, men Inter følger lige i hælene med to point mindre for en kamp færre.

Dermed har Inter, som lørdag vandt over AS Roma, stadig serveretten til at snuppe sit andet mesterskab på stribe. Men Milan har lagt maksimalt pres på lokalrivalen.

Lazio-topscorer Ciro Immobile bragte hjemmeholdet foran 1-0 allerede efter fire minutter efter en perfekt aflevering fra Sergej Milinkovic-Savic.

Flere mål blev der ikke scoret i første halvleg, selv om Milan pressede på for en udligning.

Fem minutter inde i anden halvleg kom udligningen for milaneserne, der hungrer efter et italiensk mesterskab.

Kantspilleren Rafael Leao driblede til baglinjen let og elegant og sendte kuglen på tværs. Og her kom angriberen Olivier Giroud glidende med en lang tå og scorede til 1-1.

Milan pressede mest på for at fremtvinge en sejr, og især Rafael Leao var en trussel for Lazios forsvar.

Angriberne Zlatan Ibrahimovic og Ante Rebic blev sendt på banen af Milan-træner Stefano Pioli.

Ante Rebic trykkede på kassen, men Lazio-keeper Thomas Strakosha reddede forsøget.

Zlatan Ibrahimovic blev assistmager til det afgørende mål, da han steg til vejrs og headede en løs bold hen til Sandro Tonali, der prikkede den afgørende scoring i nettet.

Der blev ikke scoret flere mål i opgøret, og dermed sluttede det med en sen sejr til Milan.

Tidligere søndag tabte Napoli 2-3 ude til Empoli og blev for alvor hægtet af i titelræset, hvor det ligner en duel mellem Inter og Milan. Napolitanerne har nu syv point op til Milan med fire kampe tilbage.

I bunden af rækken er der også spænding, efter at Genoa vandt 1-0 hjemme over Cagliari.

Morten Frendrup spillede hele kampen for Genoa, som nu har tre point op til Cagliari over stregen med fire kampe tilbage.

Også Salernitana kan nå at redde sig endnu efter tre sejre i træk. Søndag vandt Salernitana 2-1 hjemme over Fiorentina og har også tre point op til Cagliari, men med en kamp mere i hånden.