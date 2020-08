Advarer Eriksen: Alle taler om det

Se også: Aflyst kort før kampstart: Kaos i ny Champions League

Der er gået et halvt år siden ankomsten fra London, og gennembruddet lader stadig vente på sig for Christian Eriksen.

Ingen tvivl om talentet og stjernekvaliteten – eller om han er god nok til Antonio Contes Inter-mandskab.

Selvfølgelig er han det. Der var tidspunkter for et par sæsoner siden, hvor Barcelona og Real Madrid var på tale.

Så selvfølgelig kan den danske midtbanestjerne begå sig i Inter.

Han mangler bare fortsat at vise det. Sådan for alvor.

Ja ja, der kom en coronapandemi med et solidt los over anklerne, men der er nu gået et halvt år, og hverdagen, hvor indskiftninger med fem minutter igen af diverse kampe i ind- og udland er mere reglen end undtagelsen.

Ikke just sådan virkeligheden skulle arte sig for 28-årige Eriksen.

'Vi husker stadig Bergkamp'

Og han har slet ikke brug for at høre, at Inters fans nu er begyndt at sammenligne ham med Dennis Bergkamp.

Var det på grund af deres fælles tid i Ajax, var det fint nok. Og var det for bedrifterne i Premier League, var det også bare top dollar. Men nu er det altså på grund af hollænderens to sæsoner i Serie A 1993-1995, hvor han blev pakket ind og stort set kun funklede, når Inter spillede UEFA Cup.

Dennis Bergkamps karriere huskes ikke for årene i Inter. Foto: Getty Images

Han ankom til Milano i 1993 sammen med landsmanden Wim Jonk. De nåede at vinde UEFA Cup'en sammen i 1994. Foto: Michael Leckel/Ritzau Scanpix

Sådan frygter mange i Milano, især de blåklædte, at det også skal gå Eriksen. Det fortæller Gazzetta dello Sports journalist, Valerio Clari, der dagligt mandsopdækker Inter, til Ekstra Bladet.

- Det er noget, der bliver talt om. De fleste er overbeviste om, at Eriksen nok skal komme i gang. Men vi husker stadig Bergkamp, og vi så alle, hvad der skete, da han kom til England, siger han med tæsketyk reference til Bergkamps triumftog med Arsenal gennem 11 sæsoner.

- Han havde det meget svært med den italienske taktik og de tætte markeringer. Ligesom Eriksen har det, siger Clari.

Han fortæller om Eriksens svære måneder. Hvordan det i virkeligheden var Arturo Vidal, som Antonio Conte ville have. At Conte var overbevist om, at han med den chilenske maskine på midtbanen ville vinde Scudettoen foran Juventus.

'Der er altid en markering'

Han fortæller, hvad der også har været tydeligt helt oppe i Danmark, at Eriksens form ikke var god nok til cheftræneren efter skiftet i slutningen af januar.

Men tiden er gået, og trods coronavirussens konstante skygge er der kommet gang i italiensk og international fodbold igen. Det kniber dog mere for Christian Eriksen.

- Når Eriksen spiller, er der markering på ham. Der er altid en markering på ham. En der følger ham, uanset hvor han går. Og det er tydeligt, at det er noget, han ikke er vant til.

Selvom Conte egentlig hellere ville have Arturo Vidal, forsøger han at få Eriksen ind på sit hold. Det er dog blev til flere og flere minutter på bænken for danskeren. Foto: Ina Fassbender/Reuters/Ritzau Scanpix

- I England havde han jo masser af plads. Så det har han skullet vænne sig til. Og han har prøvet, men han har ikke fået så meget tid til det. For Inter har jo spillet hele tiden, efter sæsonen er blevet genoptaget, siger Valerio Clari.

Personligheden er i vejen

Eriksen brøler sin fortvivlelse ud i Europa League-kampen mod Ludogorets i februar. Den kamp spillede danskeren fra start til slut. Foto: Stoyan Nenov/Reuters/Ritzau Scanpix

Antonio Conte valgte at omstrukturere sin midtbane for at give Eriksen mere frirum i en 3-4-1-2-formation, hvor danskeren skulle ligge bag Romelu Lukaku og Lautaro Martínez – fremfor den oprindelige 3-5-2.

Det har dog ikke tilfredsstillet cheftræneren, og det har langt fra været hver gang, Eriksen har været med fra start. Der var spilletid i de sidste 12 ligakampe. Men kun i halvdelen var danskeren med fra start. Derudover måtte han affinde sig med at starte på bænken i de to Europa League-kampe mod Getafe og senest Bayer Leverkusen mandag.

- Conte er meget striks, og han vil have resultater. Her og nu. Og han har en meget klar opfattelse af, hvad hans spillere skal kunne, siger Clari, der dog set et andet aspekt som en større modstander for Eriksen: Danskerens eget sind.

Aldrig utilfredshed at spore

- Eriksen er en god fyr. Han er virkelig god på træningsbanen. Måske en anelse sky. Men han synes at være ret godt tilfreds. Generelt. Også når han ikke får så meget spilletid. Men han er god for holdet. Selv med tre minutters spilletid er der aldrig noget utilfredshed at spore, siger han.

Bergkamp holdt i to sæsoner. Og Eriksen skal heller ikke nogen steder foreløbig.

Valerio Clari er overbevist om, at den danske kreatør får minimum én hel sæson mere.

- Der er ingen tvivl om, at klubben og Conte tror på ham – på den lidt længere bane. Der hersker fortsat en overbevisning om, at Eriksen fortsat skal vænne sig til forholdene, og at det vil hjælpe, når han får lov at spille en normal sæson, siger han.

Christian Eriksen, der har kontrakt fire år endnu, har deltaget i 24 kampe for Inter, siden skiftet fra Tottenham i januar.

Han er noteret for fire mål og tre målgivende afleveringer.

Næste mulighed for en udvidelse af den total er semifinalen mandag i Europa League mod enten Shakhtar Donetsk eller FC Basel. Vinderen af det opgør findes tirsdag aften.

