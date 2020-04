Advarer om Eriksen: Dårlig idé!

Martin Jol tror stadig på en stor Inter-karriere for Christian Eriksen, men advarer mod at bænke danskeren

Christian Eriksen nåede ikke at komme op i omdrejninger i sin nye klub, inden coronavirussen satte en stopper for Serie A.

Spørger man manden, der kickstartede Eriksens karriere i Ajax for ti år siden, så bør det dog være et spørgsmål om tid, før danskeren funkler på samme måde i Inter, som han gjorde i størstedelen af de seks sæsoner i Tottenham Hotspur.

Martin Jol, der gav Christian Eriksen sin debut i Ajax som 17-årig, advarer samtidig Antonio Conte mod at lade Eriksen sidde på bænken.

- Jeg tror også, han kan få en stor karriere i Inter. Men hvis han ikke spiller fast, kan han ikke bevise, hvad han er værd. Hvis du tror på ham, er han den bedste, siger Martin Jol til italienske Gazzetta dello Sport.

Inden coronapausen nåede Christian Eriksen at starte inde i en enkelt Serie A-kamp og to Europa League-kampe, mens han blev skiftet ind i yderligere tre ligakampe og to pokalkampe.

Det har allerede fået italienske medier til at spekulere i, om Inter og Serie A var det rette valg for Christian Eriksen.

- Serie A er ikke let for nogen. Det får mig til at tænke på (Dennis, red.) Bergkamp. Han var fantastisk for Ajax og Arsenal, men ikke for Inter. Men jeg stoler på Christian. Han er den rette mand for al slags fodbold, lyder de opmuntrende ord fra Martin Jol.

Antonio Conte har flere gange sagt, at Eriksen har brug for tid til at forstå klubbens system, der oftest kommer til udtryk i en 3-5-2-formation, som Eriksen ikke er vant til.

Martin Jol advarede Tottenham mod at sælge Eriksen. Men de havde ikke noget valg, da danskerens kontrakt stod til at udløbe til sommer. Foto: Simon Dawson/Ritzau Scanpix

Hollænderen fungerer i dag som teknisk chef i hollandske Den Haag, men også har en fortid som cheftræner i både Ajax og Tottenham

Han advarede bestyrelsesformanden i Tottenham, Daniel Levy, om, at de ikke skulle sælge Eriksen.

- Jeg sagde altid til Levy: 'Hvis du sælger ham, bliver det et problem'. For Christian var lederen og den ekstra mand for Tottenham. Det kan han også blive hos Inter, siger Martin Jol, der også gerne løfter sløret for, hvordan han turde smide en 17-årig ind på Ajax' bedste mandskab for ti år siden.

Christian Eriksen fik sin debut i Ajax under ledelse af Martin Jol. Foto: Thomas Sjørup/Polfoto

- Christian var det største talent på hele Ajax' akademi. I dag køber man færdige spillere, for hvis du vil konkurrere i Europa, er du nødt til at have erfarne spillere. Men da jeg var træner (i Ajax, red.), var klubbens filosofi, at have syv-otte spillere fra akademiet skulle være i førsteholdstruppen. Og Chris var meget speciel, siger han.

Martin Jol og Christian Eriksen nåede knap et år sammen i Ajax efter danskerens debut, indtil Jol sagde op i klubben efter en periode med dårlige resultater.

Han stod siden i spidsen for Fulham og egyptisk El Ahly.

