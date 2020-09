Afgørende dage for Eriksen

Christian Eriksen mangler endnu at vise sit værd i Inter, men der er ikke garanti for, at han stadig er i klubben, når transfervinduet lukker ifølge stort italiensk medie

I Inters sæsonpremiere lørdag blev Christian Eriksen hevet ud efter 65 minutter, da Milano-klubben var bagud med 2-3 til Fiorentina.

Efterfølgende fik holdkammeraterne vendt det truende nederlag til en 4-3-sejr.

Danskerens indsats blev beskrevet som en 'katastrofe' i Gazzetta dello Sport og gav ham karakteren 4,5 ud af 10.

Samme avis mener, at det ikke er sikkert, at fynboen er i Inter, når transfervinduet smækker i på mandag 5. oktober. I stedet har Inter brug for en mere defensivt orienteret spiller til den i forvejen enorme midtbane-beholdning i klubben.

'Kanté vil give balance. Meget mere end Brozovic og Eriksen. I begge tilfælde vil et tilbud betyde farvel'.

Den danske landsholdsspiller har endnu ikke vist den nødvendige x-faktor i Inter. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Efter kampen mod Fiorentina gav Inter-cheftræner Antonio Conte en status på den danske landsholdsspiller.

- Vi ved, at han har kvaliteter og prøver at få dem frem. Nogle gange kommer de hurtigt, andre gange senere, men jeg har tillid til spilleren. Han er en flink fyr, der træner og stiller sig til rådighed for holdet.

- Jeg håber, at en gnist frigives, der kan tænde ham endegyldigt, sagde træneren til Corriere dello Sport.

Den italienske storklub hentede Eriksen i vinter for 170 mio. kr., da han kun havde et halvt år tilbage af kontrakten i Tottenham. Hans kontrakt i Inter løber frem til 2024.

Indtil videre er han noteret for 27 kampe, fire mål og tre assists for klubben.

