Afhørt om 'voodoo'-skandale

Milans svenske angriber Zlatan Ibrahimovic kom i et uheldigt lys i forbindelse med Coppa Italia-kampen mod Inter tilbage i januar, hvor han havde et skænderi med modstanderen Romelu Lukaku.

Det har nu udviklet sig til, at Ibrahimovic er blevet afhørt af det italienske fodboldforbunds efterforskere i sagen fredag morgen. Det skriver Calciomercato.

Her bliver der desuden peget på, at svenskerens advokat Fabio Esposito var til stede ved afhøringen, som er blevet indledt som følge af, at Zlatan Ibrahimovic skulle have sagt, 'lav du bare dit voodoo-lort' til den tidligere holdkammerat fra deres fælles fortid i Manchester United.

En af de kommende dage skal Lukaku også afhøres.

Det var ord, som skulle være blevet opfanget af en mikrofon ved sidelinjen i forbindelse med pokalkampen.

Kommentaren til Lukaku er endvidere med reference til Everton-ejeren Farhad Moshiri, der tilbage i 2018 havde udtalt, at den belgiske angriber havde afvist en kontraktforlængelse, fordi han havde modtaget en såkaldt 'voodoo-besked'.

De to tidligere holdkammerater clashede i Milano-derbyet. Foto: Ritzau Scanpix

Begge spillere fik i opgøret et gult kort efter deres sammenstød i opgøret, som desuden endte med en sejr på 2-1 til Inter efter en scoring af Christian Eriksen i overtiden.

Søndag skal Milan møde Crotone i Serie A, hvor det er ventet, at Zlatan nok vil være med.

