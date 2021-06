Afløser han Eriksen? Bekræfter Inter-skifte

Hakan Calhanoglu er snart fortid i AC Milan, og i stedet foretager han et særdeles opsigtsvækkende skifte.

Det bekræfter den tyrkiske stjerne selv, skriver mediet Football Italia.

Tidligere mandag kunne flere italienske medier rapportere, at den offensive midtbanespiller var i forhandlinger med lokalrivalerne Inter, og at et skifte ikke var langt fra at falde på plads.

Nu er alt så på plads, og snart underskrives kontrakten, så Hakan Calhanoglu fremover vil iklæde sig Inters blå og sorte dragter ifølge Calhanoglu selv.

- Jeg er enig med Nerazzuri (Inters kaldenavn, red.). Jeg skifter dertil, fortæller Hakan Calhanoglu ifølge Football Italia til TRT Spor.

- I morgen vil jeg underskrive kontrakten med Inter, som vil gælde for tre år og har en option på et fjerde år.

Det forlyder, at 27-årige Hakan Calhanoglu vil tjene op til 45 millioner kroner om året i Inter. AC Milan havde 'blot' tilbudt en årsløn på 30 millioner kroner.

I løbet af sine fire år i AC Milan nåede den tyrkiske offensivspiller at spille 172 kampe, hvor han lavede 32 mål og 48 oplæg. Især i den forgangne sæson var han en stor profil for den rød-sorte Milano-klub.

Der er blevet peget på, at Hakan Calhanoglu potentielt kan være Christian Eriksens afløser i Inter. Der er i hvert fald strenge krav til sportsudøvere med hjerteproblemer i italiensk sport - læs mere her.