Afslørede han lige Zlatans fremtid?

LA Galaxys kontrakt med den kontroversielle fan-favorit Zlatan Ibrahimovic udløber i slutningen af 2019, og hvad svenskeren så skal, det er stadigvæk en gåde.

Rygterne har floreret længe, hvor både et skifte tilbage til Premier League eller Serie A har været på tegnebrættet.

Hvis et rygte om Zlatans tilbagevenden til Serie A ikke allerede var et rygte med hold i, så sørgede MLS-kommisæren, Don Garber, for det i et nyligt interview med ESPN.



Her sagde han nemlig, at Zlatan er på vej tilbage til AC Milan:



- Han er en fyr på 38, og nu er han på vej til AC Milan, en af de største klubber i verden. Han er interessant både på og udenfor banen. Jeg vil gerne se ham tilbage (i MLS), men det er op til LA Galaxy, siger Don Garber til ESPN, der også giver sin mening om Zlatans skæve personlighed til kende:

- Zlatan er sådan en interessant fyr. Han giver mig nok at bestille, men han er en spændende type, og vi har brug for den slags spillere, som Beckham da han var yngre.

- Jeg har nydt Zlatan-øjeblikkene, særligt når han taler til mig i tredjeperson, siger Garber.



MLS-sæsonen begynder først igen til februar, og derfor har Zlatan rigeligt med ro til at finde ud af, om et skifte tilbage til Europa er det rigtige.

