Afslører hemmeligheden bag Ronaldos vilde mål

Cristiano Ronaldo leverede i første halvleg af onsdag aftens opgør mellem Sampdoria og Juventus et hovedstød, hvis mage sjældent er set. Ifølge blandt andre engelske I news nåede Cristiano 2,5 meter op i luften og havde altså pandebrasken højere end overliggerens top 2,43 meter fra jorden, da han var på sit højeste. Derudover tilbragte efter nogle udregninger 1,5 sekunder i luften.

Idrætsforsker og fysisk træner med speciale i blandt andet højde- og længdespring Thomas Cortebeeck kalder Ronaldo og hans evne til at lette fra jorden 'usædvanlig for en fodboldspiller.'

- Det er ret utroligt for en fodboldspiller at kunne levere det spring. For en ting er at kunne springe højt i højdespring, men en anden ting er at kunne springe højt på en fodboldbane, hvor man i forvejen har løbet kilometer efter kilometer og har været i dueller og samtidig skal kunne levere og time sådan et spring, når det virkelig gælder, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er det, der er virkelig imponerende hos Cristiano Ronaldo. Han skal kunne være effektiv, hurtig, udholdende, lave retningsskift og så pludselig kunne springe sådan der.

Ronaldo var oppe på en ordentlig flyvetur mod Sampdoria. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Samtidig understreger Cortebeeck dog, at Ronaldo ikke ville kunne være med i en reel højdespringskonkurrence.

- Han ville ikke kunne springe to meter i højdespring, hvis man satte ham i en konkurrence. Han ville måske have potentialet til at blive en rigtig god højdespringer, for han er jo kendt for at være en på alle måder ekstremt grundig og hårdtarbejdende atlet.

- Men hvis han blev en god højdespringer, ville han ikke blive en god fodboldspiller, for det ville udover teknik kræve endnu mere eksplosivitet. Og man kan ikke have det hele, hvis man springer højt, går det ud over udholdenheden og omvendt, vurderer Cortebeeck, der desuden også mener, at hans svævetid bliver lidt kunstigt forlænget af, at han er i kontakt med skulderen af forsvarsspilleren.

Hemmeligheden er afsæt på støttebenet

Nøglen til det imponerende spring skal ud over Ronaldos fysiske pragt også findes i teknikken.

- Væsentligt er, at Ronaldo sætter af på et ben, og det gør, at han sætter af meget hurtigere. De fleste fodboldspillere ville nok sætte af på to ben. Etbensafsættet er vigtigt, hvis man vil så højt op, fordi man får generet langt mere kraft med den fart, der kommer af, at man springer uden at stoppe som i et tofodsafsæt.

Udover at man tilrådes at springe på et ben, hvis man har ambitioner om at springe højt, skal man også tænke over, hvilket ben man springer på. Hvis man er højrebenet, vil man være stærkest til at springe i venstre ben, og det er da også lige præcis, hvad Ronaldo gør.

- Du er stærkest på venstre ben, hvis du er højre benet. Det er også det ben, som er udsat for den belastning. Det handler lidt om, hvilke bevægelser der udvikler mest kraft i musklerne. For eksempel når han sparker, skal han bremse sine bevægelser med sit venstre ben, og det at bremse giver en utrolig stor belastning, som styrker musklerne. En større belastning end den, man får af at sparke, fortæller Cortebeeck.

Cortebeeck er til daglig med til at træne forskellige atleter i at optimere deres spring. Og der er både en masse biomekanik og en masse teori i det kombineret med avancerede træningsprogrammer af de rigtige muskelprogrammer. Men hvis man vil kunne springe som Ronaldo, er det først og fremmest ret lige til, hvad man egentlig skal give sig til at gå i gang med.

- I vores arbejde med det bruger vi den sportsvidenskabelige gren, der hedder biomekanik. Kombination af fysikkens love og vores menneskelige biologi, som smides ind i de her modeller, så man prøver at kunne optimere ud fra det. Helt konkret bruger vi Newtons love.

- Det handler om at optimere ens evne til at være ekstremt eksplosiv med den kropsvægt, man har. Og hvis man vil starte et sted med at optimere det, så er det sådan set ikke raketvidenskab. Så skal man springe en hel masse, fortæller Cortebeeck.

