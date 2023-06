Afslører: - Ingen vidste noget

Søndag blev dagen, hvor et af fodboldens nyere koryfæer trak stikket.

Efter AC Milans 3-1-sejr over Hellas Verona annoncerede Zlatan Ibrahimovic nemlig, at han indstiller karrieren.

- Det er tid til at sige farvel til fodbold, men ikke til jer, sagde han til klubbens fans.

Den 41-årige svensker havde dog ikke delt beslutningen med nogen som helst, før han offentliggjorde det på San Siro - ikke engang sin kone, Helena Seger.

- Der var ingen, der kendte til denne beslutning. Jeg ville gerne have, at alle skulle vide det på samme tid, og at ingen skulle kunne gå rundt og sige, at de vidste det, sagde den nu tidligere AC Milan-angriber på pressemødet efter kampen.

Hyldesten af den store svensker blev en følelsesladet omgang, hvor fans, medspillere og Zlatan selv var i tårer.

Foto: Gabriel Bouys/Ritzau Scanpix

Fænomenal karriere

Zlatan startede karrieren i Malmø og tog skridtet videre til Ajax i 2001, og så tog det ellers fart.

Efter Ajax gik turen til Italien, hvor han spillede for Juventus og Inter, inden Barcelona smed en stor pose penge efter svenskeren.

Det blev dog aldrig den store succes under Pep Guardiola, og han skiftede tilbage til Italien, hvor AC Milan nu var hans arbejdsgiver. Derefter købte PSG ham, og da han havde vundet alt i Frankrig, tog han til Manchester United, hvor han blev genforenet med Jose Mourinho.

En tur over Atlanten til LA Galaxy var næste skridt, før han vendte retur til AC Milan og var med til at vinde klubbens første mesterskab siden 2011.

I løbet af karrieren var Zlatan med til at vinde mere end 30 titler i fem forskellige lande.

Derudover er han topscorer for den svenske landshold, hvor han har nettet 62 gange i 122 optrædener.