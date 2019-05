Afslører skifte: - Han er ikke tilfreds

I 2015 skiftede den argentinske offensivspiller Paolo Dybala fra Palermo til Juventus for 240 millioner kroner, men efter 19, 11 og 22 mål i de tre første Serie A-sæsoner så er det blot blevet til fem mål i denne sæson.

Og i en alder af 25 år var det ellers nu, at Dybala skulle toppe for den italienske storklub, men i stedet tyder det på et sommerexit.

- Der er en god chance for, at han forlader Juventus. Absolut. Han behøver et skifte, siger spillerens bror og agent Gustavo Dybala ifølge Football Italia.

- Jeg kan ikke fortælle, hvor han skal hen, men der er en stærk mulighed for, at Paulo vil skifte. Selvfølgelig er han ikke glad her.

- Paulo er ikke den eneste, for mange spillere er ikke komfortable i Juventus.

- Han vil ikke være den eneste, der forlader klubben denne sommer, lyder det fra Dybalas bror.

Kloge hoveder har påpeget, at det ikke har fungeret med Dybala og Cristiano Ronaldo sammen, men det er ikke portugiserens skyld, at Dybala vil væk.

- Cristiano er en fed person, og han har aldrig haft problemer med ham. De har det godt sammen. Der var nogle få misforståelser taktisk og glem ikke, at de spiller samme position, siger bror Gustavo Dybala.

Dybala og Ronaldo minder måske for meget om hinanden. Foto: MASSIMO PINCA/Ritzau Scanpix

Se også: Første træningsdag: Cristiano bliver nabo til kendis

Inden de tre år i Palermo spillede Paolo Dybala frem til sit 19. år for barndomsklubben Instituto.

Dybala er flere gange kædet sammen med en række store klubber rundt omkring i Europa blandt andre Barcelona og Real Madrid, men Juventus-sportsdirektør Fabio Paratici slog i april fast, at argentineren ikke skal væk.

- Selvfølgelig bliver Dybala. Han er Juventus-spiller, og det er tydeligt, at han helt sikkert bliver her, lød det dengang.

Også de italienske rivaler fra Inter har vist interesse for Dybala, der på landsholdet har haft svært ved at spille sammen med Lionel Messi og på klubholdet altså heller ikke har haft det nemt sammen med Cristiano Ronaldo.

Nu kunne det ligne et skifte til en klub, hvor Dybala bliver den store stjerne, som Neymar også blev det, da han skiftede fra Barcelona til PSG.

