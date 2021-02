Afviser bud på 5.500.000.000 kroner

Christian Eriksens italienske klub Inter er i øjeblikket i gang med en proces, som kan sende dem på britiske hænder. Det skyldes, at BC Partners eftersigende er meget interesserede i at købe aktiemajoriteten fra de nuværende ejere fra Suning.

Prisen på Milano-klubben lader de to parter dog ikke til at være helt enige om. Både La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport og Tuttosport peger alle på, at der har været et stort bud på klubben på omkring 5,5 milliarder kroner.

Derudover skulle BC Partners have tilbudt yderligere 1,4 milliarder kroner til at dække kortfristet gæld, og netop de penge skulle Suning være meget interesserede i at få fat i, har Financial Times meddelt.

Desuden skulle kravet fra Suning samlet være på næsten 7,5 milliarder kroner, og derfor har Inter-ejerne afvist det bud, der er kommet.

Danske Christian Eriksen endte med at blive i den italienske klub, og det har landstræner Kasper Hjulmand nogle tanker om.

Briterne havde endvidere i januar eneret på at byde på Eriksens klub, men den periode er nu udløbet, og derfor kan andre interesserede også byde. Her bliver fonde somAres, Fortress, Equt og Arctors nævnt som muligheder.

BC Partners har investeringer i en lang række områder, som blandt andet inkluderer sundhedsbranchen.

