Afviser ét rygte - og bekræfter et andet

Anerkendt italiensk journalist afviser, at Inter tilbød Christian Eriksen på leje i slutningen af transfervinduet, men der var bejlere til danskeren

Selvom Christian Eriksen blot har spillet en halv sæson i Inter, så var den danske landsholdsspiller et af de varmere navne på transfervinduets sidste dag for to uger siden.

Pludselig gik meldingerne på, at Inter tilbød Eriksen på leje til højre og venstre - heriblandt til flere Premier League-klubber.

De historier havde dog ikke hold i virkeligheden, lyder det fra den anerkendte italienske sportsjournalist Gianluca Di Marzio, der normalt har fingeren på pulsen i de italienske klubber.

- De forsøgte ikke at sælge ham. De sagde nej til forskellige lejebud, som kom i de sidste dage af transfervinduet heriblandt fra Borussia Dortmund, forklarede Di Marzio på Sky Sport Italia mandag aften og bekræftede dermed samtidig historien om, at Dortmund var en af de klubber, der viste interesse.

En aftale var dog aldrig tæt på, for Inter ville slet ikke af med Eriksen, som de hentede i Tottenham for ni måneder siden, mener Di Marzio at vide.

- Inter ville ikke sende ham ud på leje, ligesom de ikke ville af med Nainggolan. Vi må se, om tingene ændrer sig i januar, men det lå aldrig i kortene, at forhandlingerne ville blive til noget, fordi Inter aldrig åbnede op for at lejeaftale, sagde journalisten, da han var direkte igennem hos Sky Sport Italia mandag.

Udover Borussia Dortmund skulle også Paris Saint-Germain og Hertha Berlin være blandt de klubber, der forsøgte at lave et dansk scoop i transfervinduets afsluttende fase. Spørgsmålet er, om de vender tilbage, når januars transfervindue blæser op.

Eriksens træner kontrollerer alt - selv sex

Christian Eriksen fejrer en af sine fire Inter-scoringer med et par holdkammerater. Foto: LARS BARON/Ritzau Scanpix

Kærligheden blomstrer ikke

Årsagen til at Eriksen endnu en gang var genstand for transferrygter, skal naturligvis findes i den manglende spilletid og tillid fra cheftræner Antonio Conte.

Fynboen har ikke formået at bide sig fast i startopstillingen hos Nerazzurri og i den sidste kamp inden landskampspausen blev han end ikke skiftet på banen mod Lazio, selvom Antonio Conte brugte alle sine fem indskiftningsmuligheder.

Mod AC Milan lørdag aften var Eriksen også henvist til bænken trods fraværet af midtbanekollegerne Roberto Gagliardini, Matias Vecino, Stefano Sensi og Radja Nainggolan.

Gianluca Di Marzio blev derfor også spurgt til forholdet mellem Conte og Eriksen.

- Kærligheden har ikke blomstret og fortsætter med ikke at blomstre. Det ligner nærmest en tvungen sameksistens af forskellige årsager.

Christian Eriksen står noteret for 29 kampe, fire mål og tre oplæg siden ankomsten til Milano i januar. Knap så imponerende tal som i Tottenham, hvor han i løbet af seks og et halvt år nåede 305 kampe med 69 mål og 89 oplæg på bundlinien.

Onsdag skal Inter møde Borussia Mönchengladbach på hjemmebane i sæsonens første Champions League-kamp.

Eriksen nedgjort med Zlatan-sammenligning

Holdt tale: Det sagde han

Monsterlønninger - de er Danmarks bedst betalte